La catechesi giovani decanale

Il primo incontro, tenutosi il 17 novembre ad Arconate, ha visto la partecipazione di numerosi giovani e l'intervento illuminante di don Marco Mindrone. Domenica incontro a Castano Primo.

È ufficialmente iniziato il percorso di catechesi decanale rivolto ai giovani e ai 18/19enni del Decanato di Castano Primo, un'iniziativa della Pastorale Giovanile pensata per accompagnare le nuove generazioni nel loro cammino di fede. Il primo incontro, tenutosi il 17 novembre ad Arconate, ha visto la partecipazione di numerosi giovani e l'intervento illuminante di don Marco Mindrone, con una prima riflessione sulla ‘Speranza’, tema portante del Giubileo 2025. Il programma si articola in una serie di incontri distribuiti nei prossimi mesi, ciascuno ospitato in una località diversa del decanato. Si alterneranno momenti di riflessione, come le Lectio Decanali, e appuntamenti formativi, pensati per favorire il confronto e il discernimento sui temi della fede e della vita quotidiana. Durante il primo incontro, don Marco Mindrone ha invitato i giovani a riflettere sul senso della fede come guida per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Prossimo incontro l’1 dicembre a Castano Primo.

