Milano / Malpensa
Ferragosto al Centro Ricreativo
Ferragosto al Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray di Turbigo. Tutto pronto per il pranzo insieme. E nel pomeriggio, giochi e intrattenimenti vari. Iscrizioni presso lo stesso Centro Ricreativo, entro il 10 agosto: 0331/871660.
