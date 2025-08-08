meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 32°
Sab, 09/08/2025 - 16:50

data-top

sabato 09 agosto 2025 | ore 17:59

Ferragosto al Centro Ricreativo

Ferragosto al Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray di Turbigo. Tutto pronto per il pranzo insieme. E nel pomeriggio, giochi e intrattenimenti vari.
Turbigo / Eventi - Ferragosto al Centro Ricreativo

Ferragosto al Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray di Turbigo. Tutto pronto per il pranzo insieme. E nel pomeriggio, giochi e intrattenimenti vari. Iscrizioni presso lo stesso Centro Ricreativo, entro il 10 agosto: 0331/871660.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

'Passeggiata Notturna sul Naviglio'
Turbigo / Eventi - 'Passeggiata notturna sul Naviglio'
Camminare e farlo insieme, con sullo sfondo il Naviglio. Domenica 10 agosto, l’appuntamento allora è con la “Passeggiata Notturna sul Naviglio”.
'Balla con noi'
Turbigo / Eventi - 'Balla con noi'
Dal ballo liscio a quello da sala... balliamo in compagnia. Anche questa è l’Estate Insieme 2025 a Turbigo, una serata di ballo.
'Cena sotto le stelle' lungo il Naviglio
Turbigo / Eventi - 'Cena sotto le stelle'
Una serata a cenare insieme nella location dell’alzaia del Naviglio. È la “Cena sotto le stelle”, in programma domenica 10 agosto (San Lorenzo).

Invia nuovo commento