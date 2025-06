Bernate brilla con la Sbarlush Run

Appuntamento da non perdere sabato 15 giugno a Bernate Ticino con la tradizionale "Sbarlush Run", la corsa in notturna più luminosa e coinvolgente dell’estate.

Appuntamento da non perdere sabato 15 giugno a Bernate Ticino con la tradizionale "Sbarlush Run", la corsa in notturna più luminosa e coinvolgente dell’estate. L’evento, organizzato come ogni anno dall’associazione Il Melograno, si snoderà per un percorso di cinque chilometri tra le suggestive vie del paese, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per vivere una serata diversa all’insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento. La Sbarlush Run è una manifestazione podistica non competitiva, aperta a tutti: atleti, appassionati di corsa, famiglie e gruppi di amici che desiderano condividere un momento speciale sotto le stelle. L’atmosfera è resa ancora più magica grazie agli accessori fluo e alle luci colorate che trasformano Bernate in un vero e proprio fiume luminoso in movimento. È ormai un appuntamento fisso dell’estate bernatese, una tradizione sentita e partecipata che ogni anno coinvolge centinaia di persone. Ma la Sbarlush Run è anche molto di più: è un’occasione per ricordare Elisa, giovane fondatrice dell’associazione Il Melograno. A lei è dedicata questa serata speciale, in cui la luce dei sorrisi illumina anche il ricordo e la speranza. Come ogni anno, l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla lotta contro i tumori, un impegno concreto che l’associazione porta avanti con passione e determinazione, nel nome di Elisa e di tutte le persone che affrontano ogni giorno la sfida della malattia. La partenza è prevista come sempre dal ponte storico di Bernate, cuore simbolico dell’evento. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno stesso della corsa e comprendono il kit fluo per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Non resta che allacciarsi le scarpe e lasciarsi trasportare dalla luce della solidarietà.

