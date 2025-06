Natura, storia e gusto nel Parco delle Roggie

Un’iniziativa che coniuga il piacere della bicicletta con la scoperta del territorio e delle sue eccellenze: appuntamento domenica 15 giugno!

Una giornata all’aria aperta tra cultura, ambiente e sapori locali: domenica 15 giugno appuntamento con “Pedalando, Mangiando”, una pedalata adatta a tutti, pensata per valorizzare il territorio del Parco delle Roggie. Il ritrovo è fissato alle ore 10.00 presso il Santuario Madonna in Campagna, dove si aprirà il percorso con un approfondimento storico a cura di Alessandra Colombo. Da qui, i partecipanti partiranno in bicicletta per un itinerario che unisce natura, sostenibilità e piaceri della tavola.

La prima tappa è all’azienda agricola Love Farm, dove sarà offerto un gustoso aperitivo con salumi e formaggi di produzione artigianale. Si prosegue poi verso la casetta di via Dairago, dove i volontari di Legambiente guideranno racconteranno la lunga vita dei rifiuti: riciclo e smaltimento, per riflettere insieme sul tema dell’ecologia.

L’arrivo è previsto alle casette di via Gallarate, con due interventi conclusivi di Mauro e Gianni che parleranno di api e fauna locale. A seguire, un pranzo conviviale sull’erba con insalata di riso e salamella o wurstel. La quota di partecipazione è di 10 euro per adulti e 5 euro per bambini fino a 10 anni. Iscrizioni entro venerdì 13 giugno presso la biblioteca di Dairago (tel. 0331.433733 – mail: biblioteca [dot] dairago [at] csbno [dot] net) o via WhatsApp al 393.643097. Un’iniziativa che coniuga il piacere della bicicletta con la scoperta del territorio e delle sue eccellenze.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!