Ottant’anni e non sentirli: il CAI di Castellanza festeggia così

Montagna urbana a Castellanza: il CAI porta l’arrampicata in città per il suo ottantesimo anniversario il 14 e 15 giugno.

'CAMPO BASE 80', questo è il nome scelto dalla sezione di Castellanza del Club Alpino Italiano, che nel weekend del 14 e 15 giugno festeggerà i suoi 80 anni di attività con un evento fuori dal comune. Una festa in grande, con tante iniziative per grandi e piccini, organizzata con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, da sempre impegnata per sostenere le realtà che promuovono territorio, cultura e sensibilità: per ben due giorni, la montagna si trasferirà in Piazza Castagnate, dove sarà posizionata l’imponente parete di arrampicata mobile di 6 metri messa a disposizione dal CAI regionale e gestita dalla Scuola Guido della Torre. Sotto la guida esperta dei titolati Massimo Garavaglia, direttore della Scuola della Torre e dall’istruttore Alessio Guzzetti, sarà possibile provare il brivido di una bella arrampicata. Forte del successo della scorsa edizione, verrà organizzato uno spazio dedicato anche all’arrampicata su albero, pensata appositamente per i più piccoli.

“Abbiamo voluto proporre un evento accessibile a tutti, che unisca l’esperienza della montagna con l’arte, la divulgazione scientifica, l’attenzione sociale e la solidarietà”. L’iniziativa infatti, come spiega Silvano Landoni, vicepresidente del CAI di Castellanza, è pensata per unire sport e cultura: sabato sera, nella Biblioteca Civica, è in programma un concerto del gruppo “Linee d’Archi” accompagnato da letture tematiche: dal racconto dell’impresa di Reinhold Messner sull’Everest senza ossigeno, a un omaggio poetico alla montagna con “Dolomiti” di Antonia Pozzi. Domenica sera, invece, si chiuderà con la proiezione di un film a tema montano nel cortile dell’ex biblioteca. Spazio anche alla divulgazione ambientale con nove pannelli informativi sul cambiamento climatico e sulla drammatica ritirata dei ghiacciai, documentata anche attraverso spettacolari video timelapse del ghiacciaio Fellaria, che il CAI è solito presentare durante i numerosi incontri formativi che organizza.

La passione per la montagna è certamente lo spirito che anima l’evento, ma il CAI non dimentica l’importanza di solidarietà e inclusione: due valori senza i quali l’iniziativa non avrebbe mai preso forma. Per tutta la giornata di domenica, infatti, sarà attiva un’area food gestita da due cooperative sociali: “Il Progetto”, specializzata nel recupero da dipendenze e nota per il suo laboratorio “Fatti della stessa pasta”, e “La Valle di Ezechiele”, che offre una seconda possibilità a ex detenuti e sarà presente con birre artigianali, salamelle e patatine. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto in beneficenza.

“Lo spirito della montagna è un insegnamento prezioso per tutti: ci ricorda che ogni vetta si raggiunge con costanza, impegno e senso del sacrificio. Sono valori che parlano di responsabilità, solidarietà e determinazione, e che ritroviamo anche nel lavoro quotidiano della nostra Bcc, al fianco delle comunità locali. Celebrare gli 80 anni della sezione CAI di Castellanza significa rendere omaggio a una realtà che, attraverso la passione per l’ambiente e per la montagna, ha saputo educare generazioni intere” commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’informazione non si ferma qui, perché per tutto il weekend saranno presenti diversi stand tematici: dalla sezione dedicata all’editoria del CAI, a materiali informativi sul Sentiero Italia, fino a un corner speciale curato dall’associazione “Traccia Minima”, che ha recentemente completato l’intero periplo del Lago Maggiore, seguendo per lo più i sentieri segnalati dal CAI.

L’intero evento si presenta come un’occasione ricca e coinvolgente, che riflette in pieno i valori fondanti del Club Alpino Italiano: la passione per la montagna, la responsabilità nei confronti dell’ambiente, l’impegno culturale e il sostegno alla collettività.

A sostenere l’iniziativa, anche diversi sponsor locali: BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Per Bagno snc, BSC produzioni grafiche e digitali, la concessionaria Gadda di Castellanza e TecSystem.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!