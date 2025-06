Ripensare l’abitare: sostenibilità, coabitazione e nuove visioni urbanistiche

Il Circolo ACLI di Magenta APS promuove un incontro pubblico sul tema dell’abitare.

Sabato 21 giugno 2025, dalle ore 9 alle 13, la Sala Consiliare del Comune di Magenta ospiterà l’incontro pubblico “Abitare oggi. Realtà e prospettive”, promosso dal Circolo ACLI di Magenta APS con il patrocinio della Città di Magenta e inserito all’interno del calendario del “Giugno Magentino”.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza uno spazio di confronto aperto e stimolante sulle trasformazioni in corso nel modo dell'abitare. Un’occasione per riflettere sulle nuove esigenze dell’edilizia sostenibile, sulle forme emergenti di coabitazione e sulla progettazione partecipata, con un occhio attento al contesto urbanistico della città.

Ad aprire l'incontro sarà Maria Angela Colombo, presidente del Circolo ACLI di Magenta APS. Seguiranno una serie di interventi che affronteranno il tema dell’abitare da più angolazioni: sociali, architettoniche, cooperative e istituzionali.

Alessandro Maggioni, presidente di Confcooperative Habitat, parlerà invece delle cooperative edilizie come soluzioni concrete per un futuro abitativo più equo e sostenibile. A seguire, Simone Gelli, assessore all’Urbanistica della Città di Magenta, illustrerà le attese e le prospettive derivanti dal nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).

Spazio anche alle esperienze concrete, come quella del Common Housing cooperativo, raccontata dal professionista Marco Jacomella, e il progetto Cohabitat Lambrate, che sarà illustrato da Alessandro Galbusera, vicepresidente del Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) e responsabile delle politiche dell’abitare per ACLI Milanesi. Chiuderà la serie di interventi Ivan D’Agostini, professionista del territorio, che porterà la sua testimonianza diretta sul tema dell’abitare a Magenta. A moderare l’incontro sarà invece Flavio Cislaghi, della presidenza ACLI Magenta.

L'incontro è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un invito particolare è rivolto a professionisti, amministratori locali, associazioni e realtà del territorio che operano nei settori dell’urbanistica, del sociale e delle politiche abitative.

