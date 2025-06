L’importanza di donare

A Legnano parte la raccolta di plasma nella sede AVIS: già 738 unità in quattro mesi.

Dal 3 febbraio 2025 è attiva la raccolta di plasma presso la sede AVIS di Legnano, in via Girardi. Un traguardo significativo per il territorio, reso possibile dalla collaborazione tra l’ASST Ovest Milanese e AVIS, che hanno lavorato congiuntamente per attivare il servizio.

L’iniziativa ha già prodotto dei risultati importanti: nei primi quattro mesi sono state raccolte 738 unità di plasma nella sola sede di Legnano, contribuendo al totale di 1.585 unità raccolte nella nostra ASST dall’inizio dell’anno, un incremento netto rispetto alle 941 unità dello stesso periodo del 2024.

“La promozione della donazione di plasma – sottolinea Francesco Laurelli, direttore generale dell’ASST Ovest Milanese – rappresenta oggi una priorità strategica per il raggiungimento dell’autosufficienza nazionale nella produzione di farmaci plasmaderivati, quali immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, per i quali l’Italia dipende ancora in parte da forniture estere. In tale contesto, il contributo della sede AVIS di Legnano è senz’altro di grande rilievo”.

La donazione di plasma si rivela particolarmente indicata per diverse categorie di donatori. Le donne in età fertile, ad esempio, possono alternare la donazione di sangue intero con quella di plasma, qualora presentino valori adeguati di emoglobina. Anche i donatori con valori di emoglobina inferiori a quelli richiesti per la donazione di sangue intero – ma comunque pari o superiori a 125 g/L per gli uomini e 115 g/L per le donne – risultano idonei per la plasmaferesi. Infine, un ruolo fondamentale è svolto dai donatori con gruppo sanguigno AB, considerati universali per il plasma, risorsa preziosa in situazioni di emergenza, al pari del sangue 0 negativo.

“Donare plasma è un gesto di alto valore civico e sanitario – commenta la dottoressa Irene Cuppari, direttore Immunoematologia e Centro Trasfusionale ASST Ovest Milanese – consente di aiutare numerosi pazienti e comporta tempi di recupero più rapidi rispetto alla donazione di sangue intero. Un piccolo gesto può fare una grande differenza”.

L’apertura del servizio presso la sede AVIS di Legnano rappresenta così un passo concreto verso una maggiore autosufficienza del sistema sanitario, offrendo ai cittadini una nuova opportunità per contribuire attivamente alla salute pubblica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!