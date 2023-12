I pre-ado ad Assisi

Rivotorto, la Basilica superiore di San Francesco, la Porziuncola,... ragazzi e ragazze di IIa media del Decanato di Castano Primo in pellegrinaggio ad Assisi.

Una tre giorni ricca di significati, testimonianze, luoghi storici,... Ma anche amicizia e divertimento. Dall’8 al 10 dicembre un centinaio di ragazzi e ragazze di seconda media delle parrocchie del Decanato di Castano Primo hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano promosso dalla Pastorale Giovanile locale. Rivotorto, la Basilica superiore di San Francesco, la Porziuncola,... Sono stati davvero tanti i luoghi di incontro che i giovani hanno visitato, ascoltando le testimonianze di frati e suore che ancora oggi tengono viva la memoria di San Francesco e Santa Chiara; così come del giovane beato Carlo Acutis. “Grazie a tutti gli educatori e catechisti per la presenza e testimonianza in questo pellegrinaggio e nel cammino di catechesi dei ragazzi”, ha voluto ringraziare don Gabriele.

