Sulle orme di don Bosco

Un'esperienza breve ma davvero intensa. Una due giorni in terra piemontese, nei luoghi in cui predicò e lasciò un segno San Giovanni Bosco. Il decanato di Castano Primo nello scorso weekend ha portato ragazzi e ragazze di Ia media a Colle don Bosco per una due giorni nel mondo salesiano.

La giornata di sabato è iniziata scoprendo luoghi e storia dell'infanzia del piccolo don Bosco, prima di visitare la città di Chieri. In serata il folto gruppo si è spostato all'istituto di Colle don Bosco.

Nella giornata di domenica spazio alla visita di Valdocco e San Francesco di Sales, luoghi da sempre molto legati al santo degli oratori.

Una bellissima esperienza che ha lasciato un segno profondo in ogni partecipante.

