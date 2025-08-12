Serate milanesi allo Spirit

Gli appuntamenti per un'estate milanese... e venerdì 15 agosto l’appuntamento Bandiera Gialla di Ferragosto con i Blow!

Agosto a Milano può sembrare un mese silenzioso, ma chi conosce lo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59 – Milano) sa che qui la festa non va mai in vacanza! Come ogni anno il locale rimane aperto per ferie, offrendo un rifugio di musica, spettacoli e incontri a chi resta in città.

Solo in pochissimi giorni le luci si abbasseranno – quest’anno l’unica pausa più lunga sarà dal 17 al 20 agosto – ma il resto del mese sarà un susseguirsi di serate uniche, pensate per regalare emozioni e divertimento fino a notte fonda.

Martedì 12 agosto si parte con una delle tradizioni più amate dello Spirit: il Ca.Bar.Et Boh.Visa. in versione estiva. Coordinati da una rappresentanza dei Milano 5.0, gli artisti si alterneranno sul palco tra musica, comicità e ospiti a sorpresa, per una serata che non abbandona mai il suo pubblico e promette il famoso “stretching emotivo” in abbondanza.

Il giorno dopo, mercoledì 13 agosto, l’atmosfera si farà elegante e intensa con Cristal, che vedrà protagonista il trio Sonder Tango insieme all’ospite speciale Martin Troncozo, chitarra e voce, affiancato da Nicolas Maceratesi al bandoneon e Melody Quintero al violino. La selezione musicale è di Paolo Monty Cesaretto Dj.

Giovedì 14 agosto la serata Barbera & Champagne sarà affidata ai Dram, un trio di musicisti dall’esperienza internazionale capaci di passare dalle atmosfere surf a quelle latine, dal blues più graffiante alle ballate dedicate a Milano. Non mancheranno omaggi a Enzo Jannacci e riletture sorprendenti di brani di Sting, Bob Dylan e Stevie Wonder, reinterpretati in dialetto milanese con ironia e fedeltà al senso originale.

Il cuore dell’estate esploderà venerdì 15 agosto, quando la notte di Ferragosto si trasformerà in un grande evento Bandiera Gialla con i Blow. Un flusso continuo di medley e hit internazionali – pop, hip hop, r’n’b, rock e dance – che farà cantare e ballare senza sosta. E per chi non avrà voglia di fermarsi, il dopo concerto proseguirà con il dj set anni ’70, ’80 e ’90 firmato Alex Biasco.

Sabato 16 agosto sarà la volta della Holy Swing Night con GarlaJazz e un ospite speciale: il maestro Paolo Tomelleri al clarinetto. Al contrabbasso, il leader Luca Garlaschelli, accompagnato da Joe Zangàro al piano ed Elia Ambrosoni alla batteria, per una serata d’onore capace di far rivivere il fascino del grande jazz dal vivo. A seguire Swing Dj Set con Mister Dip.

Poi, dal 17 al 20 agosto, lo Spirit si prenderà una breve pausa, per tornare subito dopo con la stessa energia di sempre. Perché, anche in piena estate, qui il ritmo non si ferma mai!

MARTEDÌ 12 AGOSTO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa. versione estiva.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

ore 21.30 – Cristal con Sonder Tango in trio.

Biglietto di ingresso 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 14 AGOSTO

Ore 22.00 – Barbera & Champagne con Dram

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 15 AGOSTO (FERRAGOSTO)

ore 22.30 – Bandiera Gialla di Ferragosto con Blow.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 16 AGOSTO

ore 22.30 – Holy Swing Night con GarlaJazz feat. Paolo Tomelleri

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025).

DOMENICA 17 AGOSTO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

LUNEDÌ 18 AGOSTO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 19 AGOSTO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

Con i suoi 1500 mq, lo Spirit De Milan custodisce un’atmosfera vintage unica. Aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all'01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), il locale è il punto d'incontro per musica dal vivo, risate e divertimento.

