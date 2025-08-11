meteo-top

Street Food ad Ispra

Per tre giorni, dalle ore 11 fino a mezzanotte, i visitatori potranno passeggiare, sul lungo lago, tra i coloratissimi food truck provenienti da ogni regione.
Ispra si è trasformata in una capitale del gusto: da domenica 10 a martedì 12 agosto 2025 il lungolago Magellano ospiterà il Rolling Truck Street Food Festival, la rassegna itinerante che porta in giro per l’Italia il meglio del cibo di strada nazionale e internazionale.

Per tre giorni, dalle ore 11 fino a mezzanotte, i visitatori potranno passeggiare tra i coloratissimi food truck provenienti da ogni regione, degustando piatti che spaziano dai grandi classici dello street food alle specialità più ricercate, il tutto accompagnato da birre artigianali alla spina e dalla colonna sonora firmata Rolling Truck.

Il menù promette di soddisfare ogni palato: dagli intramontabili hamburger gourmet, arrosticini abruzzesi, frittura di pesce e panzerotti pugliesi, si passerà a proposte più originali come il carpaccio e kebab di polpo, i panini con salmone e avocado, il pulled pork e le immancabili bombette pugliesi. Non mancheranno incursioni nei sapori esotici con il pollo karaage e i popcorn di pollo taiwanese, gli ebi fry, i takoyaki, i korean corn dog e i ravioli al vapore, fino alla cucina messicana con burritos, tacos, nachos e chicken nuggets.

Spazio anche alle tradizioni italiane con gnocco fritto, pinsa, schiacciata, arancini siciliani, pane e panelle e pane cunzato. E per concludere in dolcezza, una carrellata di tentazioni: churros, brownies, cookies, donuts e cannoli siciliani farciti al momento.

L’ingresso è libero e gratuito: un’occasione perfetta per unire una passeggiata vista lago alla scoperta di nuovi sapori, in un’atmosfera conviviale e festosa.

