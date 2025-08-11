Proseguono i 90 cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, e la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso.

Una Città metropolitana di Milano sempre più… Spugna! Mentre proseguono i 90 cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Un lungo e interessante tour nei Comuni interessati dagli interventi Spugna iniziato la scorsa primavera e che, dopo la pausa estiva, riprenderà con grande entusiasmo e determinazione.

- Sabato 6 settembre: a Segrate dalle 16 alle 19, attività e laboratori per la cittadinanza al Centro parco via San Rocco e momento istituzionale con le autorità civili alle 17.30 al Centro Civico Verdi.

- Mercoledì 10 settembre: a Cormano alle 18.30, incontro istituzionale.

- Sabato 13 settembre, dalle 14.30 alle 16.00 biciclettata alla scoperta degli interventi Spugna.

- Mercoledì 17 settembre: a Canegrate, dalle 18.30, momento istituzionale di illustrazione del progetto al Polo culturale Catarabia, piazza Unità d'Italia 2.

- Sabato 20 settembre: a Bollate dalle 10.00 alle 12.30, al Teatro La Bolla in piazza della Resistenza, 32, incontro istituzionale di spiegazione del progetto.

- Martedì 23 settembre: a Cesano Boscone, dalle 16.30 alle 18.30 attività laboratoriali e momento istituzionale nella piazza di fronte alla scuola, in via delle Acacie 31.

Per saperne di più sul Progetto Spugna, consultate il sito tematico e seguite la campagna informativa sui canali social della Città metropolitana di Milano. La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare per conoscere in maniera interattiva il progetto Città metropolitana Spugna e le grandi opportunità per il territorio.

