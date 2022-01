La Messa decanale degli Ado

La Parrocchia San Zenone di Castano Primo, domenica 30 gennaio, ospiterà tutti gli adolescenti del decanato castanese per la Santa Messa delle ore 18 presieduta da don Stefano Guidi.

Gli adolescenti della Diocesi sono gli invitati speciali alla Messa degli oratori 2022, non in un luogo soltanto, ma sparsi nei decanati della Diocesi di Milano, sentendosi tutti uniti in comunione, per celebrare, nell’eucaristia, la bellezza dell’amore che si vive in oratorio, ringraziando il Padre per il dono del suo Figlio, che ci ha insegnato ad amare e ci ha radunato insieme attorno alla sua mensa.

Un appuntamento importante, in quest'anno 'straordinario' a loro dedicato, che la FOM e la Chiesa di Milano invitano a vivere in forma decanale, anche per un maggior rispetto delle normative anti Covid-19.

