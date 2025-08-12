Dal campo della Vela Mesero ai riflettori del Borussia Dortmund: il sogno di Filippo Mané diventa realtà.

È un momento che rimarrà nella storia dello sport meserese: Filippo Calixte Mané, cresciuto con il pallone tra i piedi nei campetti della Vela Mesero, ha esordito con la prima squadra del Borussia Dortmund. È accaduto domenica 10 agosto 2025, al minuto 71 di un’amichevole di lusso contro la Juventus, indossando la maglia numero 39.

Nato a Magenta l’8 marzo 2005, ma cresciuto a Mesero in una famiglia di origine senegalese, Mané ha cominciato a calciare il pallone quando era ancora in età da scuola materna. “Era un bimbo di quattro anni, pieno di energia e passione – ricordano in società –. Si distingueva già per il fisico e la grinta, ma soprattutto per la voglia di imparare e migliorarsi”.

Alla Vela Mesero, Filippo ha trascorso sei stagioni fondamentali, imparando i valori dello sport, il rispetto degli avversari e la dedizione all’allenamento. Poi il percorso lo ha portato al Novara e alla Sampdoria, prima del grande salto in Germania, nelle giovanili del Borussia Dortmund, dove è arrivato fino a vestire la fascia di capitano.

Oggi, alto 1,88, difensore centrale dal piede educato e dalle letture difensive precise, Mané è considerato una promessa del calcio internazionale. A gennaio 2025 ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club giallonero e vanta già numerose presenze nelle nazionali giovanili italiane.

Il debutto con i “grandi” del Borussia Dortmund non è solo un traguardo personale, ma anche un orgoglio per chi lo ha visto crescere. “Vederlo in campo a quel livello è una gioia immensa – commentano dalla Vela Mesero –. Per noi è la dimostrazione che il lavoro con i giovani può portare lontano”.

Dai campi di provincia alle luci degli stadi internazionali: la storia di Filippo Mané è la prova che i sogni, se inseguìti con passione e impegno, possono davvero realizzarsi.

