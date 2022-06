Dieci Comuni. Dieci serate. Su il sipario, infatti, per ''Il Patrimonio in scena, Suoni e Voci d’Estate 2022', rassegna del Polo Culturale del Castanese.

Dieci Comuni. Dieci serate, come hanno scritto anche sul volantino di presentazione, per incontrarsi nelle piazze o in qualche luogo simbolo e caratteristico, per condividere momenti di musica e divertimento, per scoprire cultura, bellezza, storia e tradizione e per essere protagonisti attivi della vitalità che esprime il nostro territorio. Sul il sipario, allora, di 'Il Patrimonio in scena, Suoni e Voci d’Estate 2022', l’ormai immancabile rassegna del Polo Culturale del Castanese, giunta quest’anno alla sua 21^ edizione e che vede fianco a fianco, appunto, Bernate Ticino, Castano Primo, Inveruno, Nosate, Magnago, Arconate, Cuggiono, Turbigo, Robecchetto con Induno e Buscate, assieme alla Consulta degli Assessorati alla Cultura. Appuntamenti, insomma, che spazieranno in vari generi musicali (dalla lirica alle sonorità popolari, dai grandi cantautori e interpreti italiani a quelli internazionali, dalle colonne sonore agli omaggi, alle voci femminili blues e rock del’900 e molto altro ancora) e che porteranno il pubblico a vivere intensi momenti di emozioni e coinvolgimento.

IL CALENDARIO

SABATO 18 GIUGNO, BERNATE TICINO (Via Vittorio Emanuele, ore 21) - 'Starlight' (un viaggio tra arie liriche, evergreen, colonne sonore e romanze).

VENERDI’ 24 GIUGNO, CASTANO PRIMO (Piazza Mazzini, alle 21) - 'Black White and Blues' (Vito Di Modugno Quartet con Fausto Leali).

SABATO 25 GIUGNO, INVERUNO (Parco Villa Tanzi, alle 21) - 'L’Ultima Luna' (omaggio a Lucio Dalla).

DOMENICA 3 LUGLIO, NOSATE (Casetta Lule, alle 16) - 'Omaggio a Casadei' (Il genere ballabile romagnolo ed emiliano in versione d’ascolto).

SABATO 9 LUGLIO, MAGNAGO (Parco Lambruschini, alle 21) - 'Voci di Donne' (Monica Dellavedova Quartet).

DOMENICA 10 LUGLIO, ARCONATE (Piazza Libertà, alle 21.30) - 'Women in Woodstock' (Acoustic Quartet).

SABATO 16 LUGLIO, CUGGIONO (Piazza San Giorgio, alle 21.30) - 'Leydis Mendez y Carretera Central' (musica tradizionale cubana).

SABATO 23 LUGLIO, TURBIGO (sagrato Chiesa B.V Assunta, alle 21) - 'Life is Beautiful' (la grande musica del cinema; Edith Piaf Quartet).

VENERDI’ 2 SETTEMBRE, MALVAGLIO (Piazza San Bernardo, alle 21) - 'The Bi-Tols' (un viaggio insolito a bordo dello Yellow Submarine, tra le onde del blues).

SABATO 10 SETTEMBRE, BUSCATE (Piazza San Mauro, alle 21) - 'La Milano di Jannacci'.

