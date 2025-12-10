meteo-top

Il cammino di fede decanale

L'incontro, scandito dal tema “La Parola”, ha inaugurato un cammino che nei prossimi mesi guiderà i ragazzi attraverso tre dimensioni fondamentali: la Parola, il pane e i poveri.
Territorio - Incontro decanale novembre 2025

È iniziato con il passo giusto il nuovo percorso di pastorale giovanile del Decanato di Castano Primo. Il 30 novembre, negli spazi accoglienti della comunità “La Scala di Giacobbe” a Castelletto di Cuggiono, si è svolto il primo incontro dedicato ai 18/19enni e ai giovani: un appuntamento che ha confermato le migliori attese, sia per partecipazione che per clima di ascolto e condivisione. Il pomeriggio, scandito dal tema “La Parola”, ha inaugurato un cammino che nei prossimi mesi guiderà i ragazzi attraverso tre dimensioni fondamentali: la Parola, il pane e i poveri. Un percorso semplice ma profondo, che vuole aiutare ciascuno a riscoprire il cuore della vita cristiana e il valore di un’appartenenza comunitaria concreta.

