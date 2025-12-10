Ha riaperto la piscina

Una riapertura che ha il sapore della conquista: dopo le criticità strutturali rilevate lo scorso anno e la conseguente chiusura forzata, i lavori di sostituzione del tetto e di completa riqualificazione sono stati portati a termine in tempi record.

Busto Garolfo torna a tuffarsi nel suo impianto natatorio. E non è solo una buona notizia sportiva: è il racconto di una comunità che non si arrende, che sa reagire e trasformare un problema in un’opportunità. Sabato 15 novembre è stata inaugurata la rinnovata piscina comunale di via Busto Arsizio, affidata – come ormai da 26 anni – alla gestione della SSD Lombardia Nuoto. Una riapertura che ha il sapore della conquista: dopo le criticità strutturali rilevate lo scorso anno e la conseguente chiusura forzata, i lavori di sostituzione del tetto e di completa riqualificazione sono stati portati a termine in tempi record, con un investimento di 975.000 euro. A rendere ancora più significativa la giornata, la concomitanza con l’anniversario dei 26 anni di gestione di Lombardia Nuoto, nata nel novembre 1999. Una storia lunga, fatta di impegno quotidiano, crescita sportiva e servizio alla cittadinanza. Per festeggiare questo duplice traguardo, la società – con il patrocinio del Comune – ha organizzato un grande evento aperto a tutti, tra sport, musica e divertimento. E gli ospiti non sono mancati: tre fuoriclasse del nuoto azzurro hanno fatto da testimonial, trasformando l’inaugurazione in un vero bagno di entusiasmo. Presenti infatti Nicolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi 2024 e iridato a Budapest 2022; Matteo Rivolta, oro mondiale ad Abu Dhabi 2021 nei 100 farfalla e nella 4×100 mista; e Luca Dotto, primo italiano a scendere sotto i 48” nei 100 stile libero, argento mondiale a Shanghai 2011 e oro europeo a Londra 2016. Ma la giornata non è stata solo festa. È stata anche – e soprattutto – l’occasione per ricordare quanto questa riapertura rappresenti un tassello fondamentale per la città. “La sfida della riapertura in meno di un anno si è trasformata in un vero e proprio miracolo – ha sottolineato il sindaco Giovanni Rigiroli –. Busto Garolfo ha dimostrato di essere un Comune efficiente, capace di trasformare un problema in un’opportunità. Abbiamo reperito le risorse, coordinato gli interventi e realizzato in tempi record un’opera di alta ingegneria, restituendo alla cittadinanza un impianto natatorio rinnovato e più efficiente”. Una “corsa contro il tempo” ben raccontata anche dal responsabile dell’area Lavori Pubblici del Comune, Andrea Fogagnolo. Tutto era iniziato domenica 2 novembre 2024, quando un’anomalia nelle travi della copertura – con un cedimento di 15 centimetri – aveva imposto l’immediata evacuazione degli utenti e l’avvio delle verifiche tecniche. Da lì, un percorso complesso: messa in sicurezza, progettazione del nuovo tetto, affidamento dei lavori a Euro.Pa Service, stazione appaltante che ha seguito passo dopo passo ogni fase. La consegna del cantiere, avvenuta il 16 giugno 2025, ha permesso di non interrompere completamente l’attività, lavorando in parallelo con il lido estivo. La piscina oggi non è solo più sicura, ma anche più moderna. Oltre alla nuova copertura, è stata inaugurata una palestra interna completamente attrezzata Technogym, climatizzata e pensata per personal training e attività complementari al nuoto. Uno spazio che amplia l’offerta sportiva e rende l’impianto un vero punto di riferimento per tutte le età.

