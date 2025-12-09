I bambini celebrano la Festa dell’Albero

La cerimonia ha visto protagonisti i bambini delle classi terze della scuola primaria di Cuggiono, che con entusiasmo e meraviglia hanno partecipato a un momento destinato a lasciare un segno nel territorio

È stata una mattinata semplice e gioiosa quella di mercoledì 26 novembre, quando nel grande parco di Villa Annoni si è svolta la Festa dell’Albero, iniziativa dedicata alla natura e alla cura dell’ambiente. Rimandata di qualche giorno a causa del maltempo, la cerimonia ha visto protagonisti i bambini delle classi terze della scuola primaria di Cuggiono, che con entusiasmo e meraviglia hanno partecipato a un momento destinato a lasciare un segno nel territorio. Per l’occasione è stato piantato un magnifico salice, donato dall’associazione Aria Sottile, simbolo di crescita, radici e futuro. A guidare l’iniziativa sono stati i volontari del parco di Villa Annoni, insieme ai soci WWF Cuggiono e all’Ecoistituto della Valle del Ticino, con il patrocinio del Comune. Un lavoro di squadra che ancora una volta ha messo in luce quanto il verde pubblico sia un patrimonio condiviso, da proteggere e far conoscere soprattutto alle nuove generazioni. I bambini, accompagnati dagli insegnanti, hanno animato la mattinata con canti, poesie e un gesto molto significativo: l’abbraccio al maestoso cedro del Libano, uno degli alberi più imponenti e amati del parco, una sorta di “grande amico” che vigila silenzioso sulla storia del luogo. La festa è proseguita con una passeggiata tra i viali del parco, alla scoperta delle sue bellezze naturalistiche. Al termine, il vicesindaco Sergio Berra ha consegnato a ciascun bambino un attestato di partecipazione, un piccolo ricordo di una giornata che parla di responsabilità, attenzione e amore per l’ambiente.

