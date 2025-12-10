Tra mistero, eleganza e colpi di scena in Canonica: tra candele bianche dal sapore vissuto, misteriose rose rosse e un intreccio di indizi capace di tenere tutti i presenti con il fiato sospeso.

U n salto nella Francia di fine ’800, tra candele bianche dal sapore vissuto, misteriose rose rosse e un intreccio di indizi capace di tenere tutti i presenti con il fiato sospeso. È stata questa l’essenza della Cena con Delitto promossa e organizzata dall’Associazione bernatese Al Grup, che sabato 22 novembre ha attirato tantissimi partecipanti nelle Sale Nobili della Canonica. Ambientata al teatro dell’opera, nella Francia di fine’800, la vicenda si è liberamente ispirata al romanzo di Gaston Leroux ‘Il Fantasma dell’Opera’. “Abbiamo costruito tutta la trama partendo proprio dal famoso musical – ci raccontano Sofia De Ciechi e Pamela Forte ideatrici e membri del Grup – e portando in scena una trama ricca di colpi di scena imprevisti. I partecipanti, accolti in un ambiente curato nei minimi particolari, hanno indossato il ruolo di investigatori per una notte. Tra colpi di scena ben calibrati, sguardi sospetti e conversazioni sussurrate, gli ospiti si sono lasciati guidare da un intreccio narrativo ricco di tensione e ironia. Le interpretazioni degli attori, tutti membri dell’associazione, hanno dato vita a personaggi sfuggenti e affascinanti, mentre i commensali coinvolti dall’inizio alla fine hanno contribuito attivamente alla serata, cercando di decifrare indizi nascosti e moventi celati dietro eleganti sorrisi. “Ciò di cui andiamo più orgogliosi – continuano poi le ragazze – è la collaborazione con Ludovica, Barbara, Elsa, Monica e tutto il gruppo casatese che ha pensato e realizzato il fantastico menù proposto. Piatti eleganti e abbinamenti sofisticati uniti ad una tecnica invidiabile, hanno reso ancor più speciale la nostra cena dando inizio ad una meravigliosa collaborazione”. La Cena con Delitto si è così rivelata un’esperienza unica, capace di far vivere per qualche ora il fascino del teatro e del giallo, immersi nella magia raffinata della Belle Époque.

