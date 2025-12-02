In viaggio con Avventure Bilingui

Elena Mauri﻿, responsabile di Avventure Bilingui﻿, associazione nata dall’incontro tra le sue competenze di insegnante di lingue e accompagnatrice turistica, si occupa da dieci anni della progettazione di corsi, itinerari ed esperienze di viaggio.

Era fine stagione, da qualche parte in Europa, quando mi arrivò la chiamata dal tour operator per cui lavoravo. Mi chiedevano di sostituire un collega per qualche giorno a Breslavia. La mia prima reazione fu stupore: Breslavia, ma dov’è? In quel momento di pausa, sull’autobus col mio autista, venne naturale cercare Breslavia sfogliando il catalogo viaggi. Viaggio dopo viaggio, scoprii di aver accompagnato già tutti gli itinerari, e proprio lì nacque una svolta. L’autista scherzò dicendo che avrei dovuto inventarlo io un viaggio… e in fondo aveva ragione. Così, tornata a casa, “inventai” il Natale a Stoccarda e Esslingen, scegliendo due delle mete che ancora oggi porto nel cuore per la loro magia natalizia e i mercatini che rivelano una tradizione antica e autentica, fatta di luci, sapori e atmosfere imperdibili.

Quest’idea racchiude il senso profondo del viaggio: partire da zero, da un piccolo paese vicino Milano, spalancare la porta sul mondo e invitare a una vera apertura culturale e linguistica. Viaggiare dove ogni esperienza diventa assaggio di diversità – artistica, architettonica, culinaria, nei mezzi di trasporto e nelle lingue. Per questo ho sempre sentito il bisogno di coinvolgere non turisti, ma viaggiatori, persone pronte a mettersi in gioco davanti alle molteplici esperienze e proposte. Mettersi in gioco nella diversità non è semplice, ma è indispensabile per vivere davvero il viaggio.

Ricordo bene perché ho ringraziato quei primi viaggiatori: ero stanca dei turisti, nel 2015 cercavo compagnia per condividere esperienze autentiche, e li ho trovati. Così è nato un gruppo incredibile di veri viaggiatori, persone capaci di sorprendere – e nel sorprendere sé stessi, hanno sorpreso anche me. Ho dato molto, ma ho ricevuto ancora di più, costruendo relazioni profonde. Alcuni sono con me da anni: uno di loro ha partecipato a ben diciotto viaggi in dieci anni.

Sono nate tante storie, ricordi vivi che ci accompagneranno nel tempo. Una viaggiatrice mi ha confidato che la differenza sta nell’attenzione alla persona: ci si conosce davvero, la relazione che si crea dà valore ai viaggi di gruppo rispetto a quelli individuali. E poi il problem solving: con me non sono mai esistiti problemi, solo soluzioni. Questo genera fiducia e affetto.

Guardando avanti, i viaggi devono essere flessibili e su misura per aprirsi anche alle nuove generazioni. Oggi sperimentiamo esperienze smart per gruppi omogenei, esplorando mete come Patagonia, Olanda, Lofoten, Giappone, Ispona e anche Roma. Ogni nuova avventura è pensata per condividere questo spirito, sempre pronto a cogliere l’inaspettato e costruire nuovi ricordi insieme.

E tutto è iniziato davvero da zero. In paese, senza ufficio, senza pubblicità: bastò la barista del bar della domenica a raccogliere le prime iscrizioni, e in sessanta sono partiti con me. Da lì l’improvvisazione: “Ditemi voi dove andiamo dopo”, chiesi, e insieme scegliemmo il trenino di Berlino. Così è cominciata l’avventura, crescendo tra grandi viaggi, lingue, esperienze on the road e soprattutto persone autentiche. Questa è l’essenza del viaggio che sognavo e che continuo a por tare avanti ogni giorno.

Festeggeremo questi primi dieci anni di Avventure in Viaggio ritornando a Stoccarda e Esslingen come dieci anni fa. Inoltre abbiamo pianificato il primo viaggio in America del Sud fino alla fine del mondo chiamato “Patagonia – Overland”

www.avventurebilingui.com

info [at] avventurebilingui [dot] com

