In cammino verso la GMG

Una sera di testimonianza, preghiera, incontro. La sera di domenica 14 maggio il Decanato di Castano Primo invita i giovani che andranno alla GMG di Lisbona per un incontro con don Marco Fusi (resopnsabile Pastorale Giovanile) e Monsignor Franco Agnesi (Vicario Generale).

L'appuntamento è stato organizzato a Castelletto di Cuggiono, presso la 'Scala di Giacobbe', dalla Pastorale Giovanile decanale, con l'impegno dei coadiutori e delle religiose che seguono i ragazzi nelle varie comunità. L'iniziativa avrà inizio verso le 18.30 con il ritrovo e un suggestivo vespro con la croce diocesana della GMG, che accompagnerà i giovani in Portogallo.

Dopo la pizza insieme i ragazzi ascolteranno la testimonianza degli ospiti sulle loro esperienze di fede alle Giornate Mondiali della Gioventù, i significati e gli spunti per vivere bene questa estate così particolare.

