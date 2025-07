Un nuovo parco per Bareggio: arrivano i fondi regionali

Un finanziamento da 120.000 euro per via Vigevano. L’Amministrazione comunale dà il via alle prime operazioni.

Un'importante novità per Bareggio: Regione Lombardia ha stanziato 120.000 euro per la realizzazione di un nuovo parco pubblico attrezzato in via Vigevano. Il contributo arriva grazie all’approvazione di un emendamento presentato dal consigliere regionale Silvia Scurati, anche consigliere comunale a Bareggio.

“Ancora una volta Regione Lombardia è a fianco delle Amministrazioni comunali per la realizzazione di importanti interventi per la collettività – afferma Silvia Scurati – in questo caso, un nuovo parco per offrire alla comunità di Bareggio spazi verdi moderni, inclusivi e sicuri”.

L’intervento permetterà di riqualificare un’area da tempo abbandonata, trasformandola in uno spazio più vivibile per i cittadini, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Linda Colombo.

“Un ringraziamento a Regione Lombardia e in particolare al consigliere Scurati – aggiunge il sindaco Linda Colombo – con questo contributo andiamo finalmente a realizzare il parco riqualificando un’area degradata da tempo, mantenendo un’altra promessa fatta in campagna elettorale ai residenti della zona”.

L’Amministrazione comunale ha già avviato l’iter per la realizzazione del parco: nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso pubblico per il servizio di pulizia e preparazione dell’area destinata al nuovo spazio verde.

