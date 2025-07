Auto contromano sull’A4: quattro morti

Quattro morti e un ferito grave. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A4 Milano-Torino tra i caselli Novara Est e Marcallo Mesero.

Quattro morti e un ferito grave. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A4 Milano-Torino tra i caselli Novara Est e Marcallo Mesero. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una delle due auto coinvolte, un anziano, si sarebbe immesso in autostrada dal casello di Marcallo Mesero procedendo contromano. Convinto di trovarsi nella prima corsia, ha in realtà imboccato quella di sorpasso, percorrendola nel senso opposto fino a scontrarsi frontalmente con un altro veicolo. A bordo dell’auto colpita viaggiavano quattro persone: tre di loro sono morte sul colpo, così come il settantenne. La quarta passeggera, invece, è stata intubata e trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Sul posto ambulanze, elisoccorso, Polizia stradale, Vigili del fuoco e diversi altri mezzi di soccorso. Agli agenti della Polstrada il compito di stabilire cosa sia accaduto.

