Estate e servizi comunali: nuovi orari in vigore dal 28 luglio al 30 agosto

Il Comune di Legnano riorganizza gli orari estivi: aperture limitate per uffici e strutture pubbliche.

Come ogni anno, anche per l’estate 2025 gli uffici comunali di Palazzo Malinverni adottano orari ridotti. Da lunedì 28 luglio a sabato 30 agosto, infatti, il palazzo chiuderà alle 14.45 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre martedì e giovedì sarà aperto fino alle 18.45. Il sabato mattina, invece, resterà chiuso.

Tra i principali servizi interessati dalle variazioni, i Servizi Demografici saranno aperti il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e il sabato dalle 8.30 alle 13.00. Resteranno chiusi il giovedì, mentre sabato 16 agosto non sarà effettuata apertura straordinaria.

L’Ufficio Protocollo sarà disponibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Anche l’Ufficio Tributi seguirà un orario mattutino, con apertura prevista tutti i giorni feriali, sempre dalle 10.00 alle 13.00.

Per quanto riguarda i servizi educativi, il Servizio Pubblica Istruzione e i Servizi per l’Infanzia saranno aperti da martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, nel periodo compreso tra il 29 luglio e l’8 agosto, e poi dal 19 al 29 agosto. Rimarranno invece chiusi dal 12 al 15 agosto. Lo sportello della refezione scolastica seguirà un calendario simile, con apertura dal 29 luglio all’8 agosto e dal 26 al 29 agosto, sempre da martedì a venerdì e sempre dalle 9.00 alle 13.00. Sarà invece chiuso dal 12 al 22 agosto.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà attivo tutte le mattine, da lunedì a venerdì, con orario 8.30 - 13.00. Non sarà invece aperto il sabato mattina e nel pomeriggio del giovedì.

Durante lo stesso periodo, le biblioteche comunali osserveranno un orario modificato: lunedì e martedì saranno aperte nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, mentre mercoledì, venerdì e sabato funzioneranno al mattino, dalle 9.30 alle 13.30. Il giovedì prevederà una doppia fascia oraria, al mattino dalle 9.30 alle 13.30 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Tutte le biblioteche saranno chiuse nelle giornate del 15 e 16 agosto. In aggiunta, le sedi di Mazzafame e della Canazza rimarranno chiuse dal 18 al 23 agosto.

Infine, il Museo Civico resterà completamente chiuso per tutto il mese di agosto. La riapertura è prevista per martedì 2 settembre.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si invita la cittadinanza a consultare il sito del Comune o a contattare direttamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

