Covid, Sindaci: tavolo di confronto

Nella giornata di venerdì si è riunita la conferenza dei sindaci dell'Alto Milanese per un confronto sulla situazione covid-19 nei comuni e su come affrontate in modo collaborativo la non semplice situazione dei concorsi pubblici.

"Inutile dire che in quasi tutti i comuni è iniziata una salita abbastanza marcata dei Cittadini interessati da covid - commentano i primi cittadini - Si denota una contagiosità in interi nuclei familiari e nelle fasce di età più giovani. Ci preoccupano la presenza di sempre più casi nel sistema scolastico e nella prima infanzia. A tale proposito si è deciso di istituire un tavolo di confronto permanente ogni settimana ( venerdì alle ore 11:00) in modo tale da monitorare congiuntamente la situazione.

Per quanto riguarda i concorsi pubblici si è discusso sulla modalità di collaborazione e razionalizzazione attraverso un programma di aggregazione di più comuni per espletare tutte le pratiche necessaria a bandire il concorso e successive assunzioni. Si è stabilito di procedere con in regolamento da sottoporre ad ogni amministrazione e la costituzione di una regia di lavoro costituita dal sindaco Giuseppe Pignatiello e dal sindaco Susanna Biondi che avranno il compito di gestire e implementare la collaborazione tra amministrazioni".

