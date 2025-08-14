meteo-top

Gio, 14/08/2025 - 20:20

giovedì 14 agosto 2025 | ore 21:10

Ferragosto? Gelato nel Parco!

Venerdì 15 agosto, a partire dalle ore 16.30, il Comune di Cuggiono, in collaborazione con l’Associazione “Il Parco di Alessandro Annoni”, invita al “Gelato di Ferragosto”.
Cuggiono - Gelato di Ferragosto 2023

Un pomeriggio all’insegna della freschezza, della convivialità e della bellezza del Parco di Villa Annoni. Venerdì 15 agosto 2025, a partire dalle ore 16.30, il Comune di Cuggiono, in collaborazione con l’Associazione “Il Parco di Alessandro Annoni”, invita cittadini e visitatori a partecipare al tradizionale appuntamento del “Gelato di Ferragosto”.

L’evento, completamente gratuito, vuole offrire a grandi e piccini un momento di pausa e di condivisione nel cuore verde del paese, dove storia e natura si incontrano in un contesto unico. Sarà l’occasione per godere del gusto di un buon gelato artigianale immersi nella suggestiva cornice ottocentesca di uno dei parchi più amati della zona.

«È un piccolo gesto per celebrare insieme questa giornata di festa – sottolineano dall’Amministrazione comunale – un’occasione per vivere il Ferragosto in compagnia, valorizzando al tempo stesso il nostro patrimonio storico e naturalistico».

L’invito è rivolto a tutti, famiglie, bambini, nonni e amici: basta portare con sé la voglia di trascorrere un pomeriggio spensierato, lasciandosi coccolare da dolcezza, natura e socialità.

Pellegrini di Speranza
Cuggiono - Gruppo cuggionese a Gaeta
Dopo aver partecipato al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, i cuggionesi, insieme a più di 700 coetanei ambrosiani, hanno preso parte al gemellaggio con la diocesi di Gaeta.
Un’oasi di frescura a due passi da casa: il Parco di Villa Annoni
Cuggiono - Lago di Villa Annoni
Con le temperature roventi di questi giorni, trovare un angolo di sollievo diventa quasi una missione. A Cuggiono, però, la risposta è a portata di mano: il Parco di Villa Annoni, uno dei giardini storici più grandi della Lombardia, rappresenta un rifugio ideale per chi cerca un po’ di ombra e tranquillità senza allontanarsi troppo. Realizzato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento come cornice della maestosa villa neoclassica, il parco si estende per oltre 23 ettari, offrendo ampi viali alberati, prati verdissimi e un ricco patrimonio arboreo che regala frescura anche nelle ore più calde. Gli alberi secolari, alcuni dei quali rari e monumentali, creano scorci suggestivi e un microclima che rende piacevole la passeggiata. Perfetto per una pausa all’aria aperta, il Parco di Villa Annoni è anche il luogo ideale per un picnic, una lettura all’ombra o semplicemente per rilassarsi ascoltando il fruscio delle foglie e il canto degli uccelli. Per i più curiosi, il percorso può includere la visita al Museo Civico, ospitato nelle sale della villa, dove scoprire la storia e le tradizioni del territorio. Tra alberi secolari, viali ombreggiati e prati verdi, il Parco di Villa Annoni è il rifugio perfetto per sfuggire all’afa e respirare un po’ di storia e natura.
Bertolaso a Cuggiono e Magenta
Magenta / Cuggiono - Bertolaso in visita agli ospedali
L'assessore Bertolaso in visita agli ospedali di Cuggiono e Magenta: "Presidi che forniscono quotidianamente risposte concrete ai cittadini".

