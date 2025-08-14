Ferragosto? Gelato nel Parco!

Con le temperature roventi di questi giorni, trovare un angolo di sollievo diventa quasi una missione. A Cuggiono, però, la risposta è a portata di mano: il Parco di Villa Annoni, uno dei giardini storici più grandi della Lombardia, rappresenta un rifugio ideale per chi cerca un po’ di ombra e tranquillità senza allontanarsi troppo. Realizzato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento come cornice della maestosa villa neoclassica, il parco si estende per oltre 23 ettari, offrendo ampi viali alberati, prati verdissimi e un ricco patrimonio arboreo che regala frescura anche nelle ore più calde. Gli alberi secolari, alcuni dei quali rari e monumentali, creano scorci suggestivi e un microclima che rende piacevole la passeggiata. Perfetto per una pausa all’aria aperta, il Parco di Villa Annoni è anche il luogo ideale per un picnic, una lettura all’ombra o semplicemente per rilassarsi ascoltando il fruscio delle foglie e il canto degli uccelli. Per i più curiosi, il percorso può includere la visita al Museo Civico, ospitato nelle sale della villa, dove scoprire la storia e le tradizioni del territorio. Tra alberi secolari, viali ombreggiati e prati verdi, il Parco di Villa Annoni è il rifugio perfetto per sfuggire all’afa e respirare un po’ di storia e natura.