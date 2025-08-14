Milano / Malpensa
Ferragosto? Gelato nel Parco!
- 14/08/2025 - 14:49
- Cuggiono
Un pomeriggio all’insegna della freschezza, della convivialità e della bellezza del Parco di Villa Annoni. Venerdì 15 agosto 2025, a partire dalle ore 16.30, il Comune di Cuggiono, in collaborazione con l’Associazione “Il Parco di Alessandro Annoni”, invita cittadini e visitatori a partecipare al tradizionale appuntamento del “Gelato di Ferragosto”.
L’evento, completamente gratuito, vuole offrire a grandi e piccini un momento di pausa e di condivisione nel cuore verde del paese, dove storia e natura si incontrano in un contesto unico. Sarà l’occasione per godere del gusto di un buon gelato artigianale immersi nella suggestiva cornice ottocentesca di uno dei parchi più amati della zona.
«È un piccolo gesto per celebrare insieme questa giornata di festa – sottolineano dall’Amministrazione comunale – un’occasione per vivere il Ferragosto in compagnia, valorizzando al tempo stesso il nostro patrimonio storico e naturalistico».
L’invito è rivolto a tutti, famiglie, bambini, nonni e amici: basta portare con sé la voglia di trascorrere un pomeriggio spensierato, lasciandosi coccolare da dolcezza, natura e socialità.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!
Invia nuovo commento