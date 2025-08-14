San Rocco a Magenta

Animali, stand, piatti tipici: sabato 16 l'appuntamento del territorio è ovviamente la Fiera di San Rocco: bambini e famiglie potranno spaziare tra il ricco programma.

Sabato 16 agosto 2025, dalle 8 alle 17, il centro cittadino si vestirà a festa per accogliere la storica Fiera di San Rocco, appuntamento simbolo del territorio che mantiene viva la sua originaria vocazione agricola. Un evento che, di anno in anno, riesce a coniugare memoria e presente, grazie a un ricco programma di esposizioni, bancarelle e attività per tutte le età.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’Amministrazione comunale ha deciso di confermare la nuova disposizione della fiera, studiata per rendere più scorrevole la visita e valorizzare i punti centrali come piazza Liberazione e via Garibaldi.

«Visti i riscontri positivi dello scorso anno – spiega l’Assessore alle Politiche per il Commercio, Stefania Bonfiglio – abbiamo mantenuto la configurazione con le bancarelle collocate esclusivamente in via Garibaldi e i mezzi di supporto sistemati in aree di sosta dedicate. L’obiettivo è garantire un’esperienza più ordinata e gradevole per tutti».

La fiera si snoderà tra via Mazzini (tratto via Volta/via San Biagio), piazza Liberazione, via Garibaldi, via Villoresi, via Matteotti (tratto via Pasubio/via S. Caterina), via S. Caterina da Siena, via S. Crescenzia (tratto via Pasubio/via Fanti), via Fanti (tratto piazza Kennedy/via Matteotti), Campo Aquile e piazza Kennedy.

Il cuore agricolo dell’evento sarà come sempre nell’area compresa tra via Fanti, il Campo Aquile e il parcheggio del cimitero, con la presenza del Comitato Agricolo, aziende locali, esposizione di macchinari, punto ristoro e attività come la Ruota della Fortuna.

Piazza Kennedy si confermerà meta imperdibile per gli amanti della buona tavola: qui troveranno spazio gli operatori gastronomici, con i posteggi vicino alla fontana dedicati ai fritti, tra profumi invitanti e ricette della tradizione.

«È un appuntamento che rappresenta un tuffo nelle nostre tradizioni più radicate – sottolinea l’Assessore Bonfiglio –. La Fiera di San Rocco è il volto delle nostre origini. Invito tutti a partecipare numerosi, per onorare questo prezioso patrimonio, trasmettere ai nostri figli il valore della nostra terra e rafforzare il senso di appartenenza che ci rende una comunità unica».

Parcheggi consigliati: multipiano di via De Gasperi (gratuito per l’occasione), parcheggio del cimitero e piazza Arrigo VII (già piazza Mercato).

