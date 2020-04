Contributi 'Pacchetto Famiglia'

Si tratta di un contributo a fondo perduto che prevede la concessione di due tipologie di contributo, NON cumulabili tra di loro.

E’ stato pubblicato il bando “Pacchetto famiglia”, finanziato da Regione Lombardia. Il Pacchetto include contributi straordinari per Il pagamento del mutuo della prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning per sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà.

Si tratta di un contributo a fondo perduto che prevede la concessione di due tipologie di contributo, NON cumulabili tra di loro:

- contributo mutui prima casa: un contributo fisso una tantum pari ad euro 500,00 a nucleo familiare riconosciuto per il pagamento della rata/delle rate del mutuo prima casa indipendentemente dall’importo della rata pagata purché riferita all’anno solare 2020;

- contributo e-learning: un contributo una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 a nucleo familiare per l’acquisto di pc fisso o portatile o tablet con fotocamera e microfono. Non è previsto minimo di spesa.

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi Online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020.

Azienda Sociale mette a disposizione un operatore per il supporto all’inserimento della domanda, attraverso le seguenti modalità:

Consulenza telefonica per supportare il cittadino nella compilazione della domanda, contattando i seguenti numeri:

- Per i residenti nei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Magnago e Nosate: 327/1065172

- Per i Comuni di Cuggiono, Inveruno, Robecchetto C/I, Turbigo e Vanzaghello: 388/3016476

Consulenza in presenza dell’operatore, per casi di particolare necessità, PREVIO APPUNTAMENTO, contattando i suddetti recapiti telefonici.

In caso di necessità di appuntamenti in presenza, gli stessi verranno effettuati presso la sede di Azienda Sociale – Piazza Mazzini 43 – Castano Primo – ed avverranno nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da COVID 19.

