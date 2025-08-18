Malore lungo il Naviglio

Un signore in bicicletta ha perso i sensi ed è caduto di colpo quasi investendo un pescatore locale. Avendo picchiato violentemente la testa è intervenuto urgentemente l'elisoccorso.

Momenti di preoccupazione oggi pomeriggio lungo le sponde del Naviglio di Bernate Ticino. In questi giorni di grande caldo sono molti i cittadini del territorio che, cercando un po' di refrigerio tra le piante e lo scorrere della corrente, passeggiano o fanno giri in bicicletta lungo le sponde del Naviglio. Oggi però, ad un tratto, un signore in bicicletta ha perso i sensi ed è caduto di colpo quasi investendo un pescatore locale. Nella caduta ha sbattuto violentemente la testa e per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei soccorsi con ambulanza ma anche con l'elisoccorso.

Una volta stabilizzato è stato trasferito all'Ospedale Niguarda.

