“Scatti di colore e di movimento nel Parco”: torna il concorso fotografico del WTC Malpensa Airport

Anche quest’anno il World Trade Center Malpensa Airport rilancia la sfida agli amanti della fotografia con il terzo concorso fotografico “Scatti di colore e di movimento nel Parco”, un’iniziativa che unisce arte e natura con l’obiettivo di valorizzare la vitalità degli spazi verdi.

Il tema scelto per l’edizione 2025 invita i partecipanti a cogliere, attraverso i propri obiettivi, l’energia del movimento e la forza espressiva del colore: immagini capaci di raccontare momenti di vita all’aperto, tra sport, gioco, natura e spontaneità, trasformando parchi e aree verdi nei veri protagonisti dello scatto.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: fotografi professionisti, appassionati o semplici amatoriali, senza limiti di età né di strumentazione. A valutare le opere sarà la giuria tecnica del Fotoclub Il Sestante di Gallarate, che selezionerà le immagini più significative.

Gli scatti scelti troveranno spazio in una mostra dedicata presso il WTC Malpensa Airport e verranno ulteriormente valorizzati attraverso i canali di comunicazione ufficiali, offrendo visibilità e riconoscimento agli autori.

Per chi fosse interessato, tutte le informazioni su regolamento, modalità di iscrizione, premi e invio delle fotografie sono disponibili sul sito ufficiale: www.wtc-airport.com/Photo-contest-2025/.

