Bertolaso in visita agli Ospedali

L’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha visitato lo scorso fine luglio due strutture ospedaliere di riferimento per il territorio dell’Est Ticino: l’Ospedale SS. Benedetto e Gertrude di Cuggiono e l’Ospedale “Giuseppe Fornaroli” di Magenta.

Un’occasione importante per fare il punto su quanto è stato fatto, e su quanto ancora si sta realizzando, con l’obiettivo di rendere la sanità ospedaliera sempre più moderna, accessibile e radicata nelle comunità locali.

A Cuggiono, l’Assessore ha inaugurato il nuovo reparto di Macro-attività Ambulatoriale Complessa (MAC) in ambito oncologico, realizzato al primo piano del Padiglione 67 grazie ai fondi del PNRR. Il servizio, afferente all’Oncologia dell’Ospedale di Legnano, consente trattamenti senza ricovero per almeno 20 pazienti al giorno. La visita ha poi toccato il Pronto Soccorso (con oltre 12.000 accessi annui), i cantieri in corso per Casa e Ospedale di Comunità (2,9 milioni di euro) e per l’adeguamento antincendio delle strutture (1,84 milioni).

A Magenta, il percorso si è snodato attraverso i nuovi spazi della Dialisi, rinnovata con fondi regionali e oggi dotata di 19 moderne postazioni, fino al Pronto Soccorso – DEA di I livello, con circa 63.000 accessi l’anno – dove è stato avviato un progetto sperimentale di assistenza territoriale post-dimissione in sinergia con i medici di medicina generale. L’ospedale è al centro di un piano di ammodernamento del valore di oltre 25 milioni di euro, tra cui nuovi reparti, ristrutturazioni e tecnologie all’avanguardia.

«Ringrazio Regione Lombardia per l’attenzione concreta e continua che dimostra verso il nostro territorio – ha dichiarato Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale –. Quella di oggi è stata una visita importante, perché ha permesso di toccare con mano i risultati di un lavoro lungo e complesso, frutto della sinergia tra Regione Lombardia, Direzione strategica e operatori sanitari. Ringrazio il Direttore generale Francesco Laurelli, tutti i medici, gli infermieri e il personale degli ospedali di Cuggiono e Magenta per l’impegno e la professionalità quotidiana. Continuare a investire nella sanità pubblica, vicino ai cittadini e ai territori, è una priorità per Fratelli d’Italia in Regione Lombardia».

Nel corso della mattinata si è inoltre sottolineato il valore della rete territoriale e ospedaliera, anche in reparti che hanno attraversato fasi delicate – come l’Ostetricia e Ginecologia di Magenta – ma che hanno saputo garantire continuità e qualità delle cure, grazie alla collaborazione fra strutture e al personale sanitario coinvolto.

Un lavoro quotidiano, complesso e articolato. Un lavoro che continua e che continuerà, grazie ad un'attenzione costante di Regione Lombardia ai territori e ai suoi bisogni.

