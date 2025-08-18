meteo-top

La Futura prepara la nuova stagione

“La prima settimana di lavoro è andata molto bene - racconta Marika Longobardi, schiacciatrice biancorossa - Ci siamo concentrati su un mix tra parte atletica, fisica, palla e beach".
Si è chiusa ieri la prima settimana di preparazione in casa Futura Volley Giovani.
Sei giorni intensi, da lunedì a sabato, nel corso dei quali la squadra allenata da coach Gianfranco Milano ha alternato parte atletica, palla, pesi e un paio di uscite sulla sabbia.

“La prima settimana di lavoro è andata molto bene - racconta Marika Longobardi, schiacciatrice biancorossa -. Ci siamo concentrati su un mix tra parte atletica, fisica, palla e beach. Abbiamo spinto tanto nei primi tre giorni con la parte sulla sabbia che ha creato un po’ di affaticamento e per questo giovedì abbiamo sfruttato volentieri il giorno libero! Ci è servito a tornare cariche per gli ultimi due giorni di preparazione”.
Ed è proprio in queste prime fasi di lavoro che si sta iniziando a conoscere e creare il gruppo bustocco, desideroso di scoprirsi e costruire la giusta intesa. “Siamo una squadra completamente nuova, abbiamo bisogno di conoscerci l’una con l’altra - prosegue -. Credo che questo primo periodo serva proprio a questo. Attendiamo le compagne che mancano ma nel frattempo stiamo già facendo gruppo e per il momento mi sembra tutto ok. Ci siamo viste anche al di fuori della palestra e ci stiamo trovando molto bene assieme”.

