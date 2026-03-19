Un’opportunità concreta per chi cerca lavoro

Ad Inveruno un corso ASA promosso dalla Caritas decanale: formazione, tirocinio e nuove prospettive professionali.

C’è un’occasione concreta, sul territorio, per chi è alla ricerca di un lavoro o desidera rimettersi in gioco con una nuova professione. A proporla è la Caritas del Decanato del Castanese, coordinata dalla sezione di Inveruno, che attraverso il Fondo “Diamo Lavoro” sta promuovendo un corso ASA (Ausiliario Socio-Assistenziale), pensato proprio per rispondere ai bisogni occupazionali locali e alle richieste sempre più frequenti nel settore dell’assistenza.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Fondazione San Carlo, vuole formare figure capaci di operare in contesti come RSA, centri diurni per anziani e disabili o servizi di assistenza domiciliare. Un ambito in forte crescita, dove la domanda di personale qualificato è costante e dove spesso nascono concrete opportunità di inserimento lavorativo.

Prima di avviare ufficialmente il percorso, però, gli organizzatori vogliono capire se esiste un reale interesse sul territorio. Proprio per questo, l’invito è rivolto a tutti coloro che stanno cercando lavoro, desiderano acquisire nuove competenze o pensano di orientarsi verso una professione dal forte valore umano e sociale.

Il corso, della durata complessiva di circa 800 ore (otto mesi), prevede una parte teorica in aula e un tirocinio pratico presso strutture del territorio, permettendo così ai partecipanti di imparare “sul campo” e di costruire fin da subito relazioni utili per il futuro professionale.

Per iscriversi è necessario avere almeno 18 anni, la licenza media e una conoscenza di base della lingua italiana. È prevista una quota di partecipazione contenuta, proprio per favorire l’accesso a chi desidera mettersi in gioco.

Il corso partirà nell’autunno 2026, ma solo al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti. Ecco perché, oggi più che mai, è importante farsi avanti, informarsi e manifestare il proprio interesse.

Chi è interessato può inviare i propri dati (nome, residenza, contatti) via mail o WhatsApp e, in caso di attivazione del corso, verrà ricontattato per un colloquio preliminare.

Un’opportunità che unisce formazione, lavoro e attenzione alla persona. Perché, a volte, il primo passo per cambiare il proprio futuro è semplicemente decidere di provarci.

Il corso partirà nell’autunno 2026, ma solo al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti. Ecco perché, oggi più che mai, è importante farsi avanti, informarsi e manifestare il proprio interesse.

Chi è interessato può già candidarsi inviando i propri dati (nome, cognome, paese di residenza, numero di telefono e mail) ai seguenti contatti:

Email: ffl3 [dot] caritasinveruno [at] gmail [dot] com

WhatsApp: 371 1823120

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