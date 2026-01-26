Nuovo Logos: carta, web, social sempre con te

Dopo 18 anni una novità importante: più qualità e servizi per il tuo giornale mensile; ma anche un digital pronto a rinnovarsi, un nuovo sito 'olimpico' e social che crescono.

Dopo diciotto anni di cammino insieme, Logos compie una scelta importante. Non un passo indietro, ma un passo avanti. Da questo mese il nostro giornale diventa mensile, con una qualità tipografica più alta, una carta migliore, una grafica più curata e una maggiore attenzione ai contenuti di approfondimento. È una decisione meditata, nata dall’ascolto dei lettori, dei nostri inserizionisti e di tutte le realtà del territorio che in questi anni hanno fatto di Logos uno strumento di comunità. In un tempo in cui le notizie corrono veloci e spesso si consumano in poche ore, abbiamo scelto di distinguere con ancora più forza i due piani dell’informazione: da una parte la cronaca quotidiana, che continuerà ad arrivare puntuale e aggiornata sui nostri canali social e sul sito, dall’altra un mensile che raccoglie, ordina e approfondisce. Un giornale da leggere, conservare, condividere. Un prodotto editoriale che valorizza storie, persone, progetti e idee con lo spazio e la dignità che meritano. Il passaggio al mensile ci permette di investire di più sulla qualità: fotografie migliori, impaginazioni più pulite, testi più curati. In altre parole, un Logos che assomiglia sempre di più a quello che vogliamo essere: una voce autorevole e radicata nel territorio del Magentino, del Castanese, dell’Alto Milanese. Una voce capace di raccontare non solo “che cosa è successo”, ma perché conta. Questo cambiamento non interrompe la continuità dell’informazione, la rafforza. Ogni giorno continuerete a trovare su logossnews.it e sui nostri profili social notizie, aggiornamenti, eventi, segnalazioni. Il mensile diventa così il momento in cui tutto questo prende forma, si sedimenta, diventa racconto condiviso. Dopo diciotto anni, Logos cresce. E lo fa insieme a voi.

