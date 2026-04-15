Un mese di attività per crescere insieme. Iscrizioni aperte fino al 15 maggio: posti limitati e attenzione alle famiglie del territorio.

Anche per l’estate 2026 l’Amministrazione comunale di Vanzaghello rinnova un appuntamento atteso da tante famiglie: il Centro Ricreativo Estivo, pensato per accompagnare bambini e genitori nel mese di luglio con un servizio educativo, sicuro e ricco di opportunità.

Il centro sarà attivo da giovedì 2 a venerdì 31 luglio 2026 e si svolgerà presso la Scuola Primaria “S. Francesco d’Assisi” di via Rosmini 11. L’iniziativa è rivolta agli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale e agli studenti della scuola primaria (classi prima, seconda e terza), offrendo un contesto accogliente dove trascorrere le giornate tra gioco, socialità e attività educative.

Gli orari sono pensati per venire incontro alle esigenze delle famiglie: ingresso tra le 8.30 e le 9.00, uscita tra le 16.00 e le 16.30. Un’organizzazione che consente ai genitori di conciliare più facilmente tempi di lavoro e gestione dei figli durante il periodo estivo.

I posti disponibili sono 60 e, in caso di richieste superiori, verranno applicati criteri di priorità: precedenza ai residenti, ai bambini con entrambi i genitori lavoratori, a chi ha frequentato nell’anno scolastico 2025/2026 le scuole “G. Rodari” e “S. Francesco d’Assisi” di Vanzaghello e a chi parteciperà per un periodo più lungo.

Accessibile anche dal punto di vista economico, il servizio prevede una retta massima di 25 euro per i giorni 2 e 3 luglio e di 60 euro a settimana per il periodo dal 6 al 31 luglio. Per i residenti sono inoltre previste riduzioni sulla base dell’ISEE, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 15 maggio 2026, compilando l’apposito modulo da consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione o da inviare via email all’indirizzo istruzionesport [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it

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Tutti i dettagli e la documentazione completa sono disponibili sul sito del Comune. Un’opportunità concreta per vivere un’estate serena, educativa e condivisa, all’insegna della crescita e della comunità.

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