Riccardo: "Sempre a tifare gli azzurri!"

Dopo la caduta in allenamento l’atleta paralimpico di Robecchetto con Induno non potrà gareggiare nel Banked-Slalom, ma resta accanto alla squadra italiana.

Un momento difficile, ma affrontato con lo spirito di chi nello sport ha sempre trovato forza, determinazione e passione. L’atleta paralimpico Riccardo Cardani, originario di Robecchetto con Induno, ha annunciato sui social che non potrà prendere parte alla gara di Banked-Slalom in programma in questi giorni a causa delle conseguenze della caduta avvenuta durante un allenamento.

Gli accertamenti medici, infatti, non hanno dato il via libera alla partecipazione: due traumi cranici e una distorsione al ginocchio destro con diverse lesioni ai legamenti hanno costretto lo staff sanitario a fermarlo. Una decisione presa per tutelare la salute dell’atleta, che negli ultimi giorni aveva comunque sperato di poter essere al via.

Con la consueta sincerità, Cardani ha condiviso il momento con chi lo segue: ‘Purtroppo domani non potrò gareggiare nella gara di Banked-Slalom. I due traumi cerebrali e la distorsione del ginocchio destro con varie lesioni dei legamenti non mi permettono l’ok medico’.

Ma lo spirito di squadra resta più forte della delusione. Anche senza poter scendere in pista, Cardani sarà comunque presente alla partenza per sostenere i compagni della nazionale italiana. ‘Sarò comunque in partenza a sostenere i miei compagni di squadra Jacopo Luchini, Emanuel Perathoner e Paolo Priolo che faranno valere la bandiera italiana in questa ultima gara’.

Un gesto che racconta bene il carattere dell’atleta: determinato, generoso e profondamente legato alla squadra. Perché lo sport, anche nei momenti più complicati, resta prima di tutto condivisione, amicizia e passione per i colori azzurri.

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