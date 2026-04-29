Cooperativa Universi cerca educatori

Opportunità di lavoro per giovani del territorio impegnati nelle attività con bambini e ragazzi nell’Ovest Milanese.

Una nuova opportunità lavorativa per giovani e appassionati del mondo educativo arriva dalla Cooperativa Universi, realtà attiva sul territorio con progetti dedicati a bambini, adolescenti e famiglie.

La cooperativa è infatti alla ricerca di figure educative da inserire nelle attività rivolte a bambini e ragazzi nella zona Ovest Milanese. Un’occasione importante per chi desidera mettersi in gioco in un ambito fatto di relazione, ascolto, crescita e attenzione alle nuove generazioni.

L’invito è rivolto a ragazzi e ragazze motivati, con passione per l’educazione e voglia di contribuire concretamente al percorso di crescita dei più giovani attraverso esperienze, laboratori e attività educative sul territorio.

“Se hai passione per l’educazione e desideri fare la differenza, inviaci la tua candidatura”, spiegano dalla cooperativa.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: info@universicoop

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