Arconte Gatti eletto presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Castanese

Il primo cittadino di Vanzaghello guiderà il tavolo di coordinamento territoriale sui servizi sociosanitari dell’ASST Ovest Milanese.

Nuova guida per l’Assemblea dei Sindaci del Distretto del Castanese. Questa mattina, durante la seduta convocata nell’ambito dell’ASST Ovest Milanese, i rappresentanti dei Comuni del territorio hanno proceduto all’elezione del nuovo presidente dell’organismo di coordinamento tra amministrazioni locali e sistema sociosanitario.

Al termine della votazione è stato eletto Arconte Gatti, sindaco di Vanzaghello, che assumerà il ruolo di presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto del Castanese.

Alla seduta hanno partecipato diversi amministratori del territorio: Giovanni Cucchetti, sindaco di Cuggiono; Fabio Gamba, vicesindaco di Arconate; Emiliana Calcaterra, vicesindaco di Bernate Ticino; Licia Colombo, assessore alle Politiche sociali, salute e sanità del Comune di Castano Primo; Roberto Cattaneo, sindaco di Nosate; Valentina Cognetta, sindaco di Robecchetto con Induno; Fabrizio Allevi, sindaco di Turbigo, insieme allo stesso Gatti.

L’Assemblea dei Sindaci rappresenta un momento fondamentale di confronto tra i Comuni del territorio e l’ASST Ovest Milanese. Attraverso questo organismo, infatti, i sindaci e i loro delegati coordinano le politiche sociali e sociosanitarie, condividendo strategie e indirizzi per migliorare i servizi rivolti ai cittadini.

Un ruolo importante, dunque, che mette al centro la collaborazione tra istituzioni locali per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle comunità del Castanese.

Al nuovo presidente Arconte Gatti sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro da parte di tutti i componenti dell’Assemblea, con l’auspicio di proseguire nel percorso di dialogo e collaborazione tra i Comuni del territorio e il sistema sociosanitario locale.

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