Sui passi di don Bosco

Ragazzi e ragazze di prima media del Decanato di Castano Primo e un weekend di pellegrinaggio tra Colle Don Bosco e Torino per riscoprire amicizia, fede e condivisione.

Un centinaio tra ragazzi e ragazze del Decanato di Castano Primo ha vissuto, tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, un’esperienza intensa e fuori dal tempo: due giorni di pellegrinaggio a Colle Don Bosco e a Torino, nel segno dell’educazione, della fraternità e dello stile salesiano.

La partenza all’alba del sabato ha dato il via a un viaggio che non è stato solo geografico, ma soprattutto umano. La mattinata è stata dedicata alla visita dei luoghi dell’infanzia di Giovanni Bosco, là dove tutto ha avuto inizio: una tappa capace di raccontare, anche ai più giovani, come da una storia semplice possa nascere un progetto educativo che parla ancora al presente. Il pranzo al sacco, condiviso, ha rafforzato il clima di gruppo, lasciando spazio nel pomeriggio ai giochi e alla visita alla casa di Domenico Savio, esempio luminoso di santità giovane e quotidiana.

La serata e il pernottamento al Colle Don Bosco hanno segnato uno dei momenti più significativi del pellegrinaggio. Non solo per la suggestione del luogo, ma anche per le attività proposte e animate dagli educatori e accompagnatori.

La domenica si è aperta con la colazione comunitaria e la celebrazione della Santa Messa, prima della partenza verso Torino Valdocco. Qui i ragazzi hanno potuto visitare i luoghi simbolo della spiritualità salesiana, pranzare insieme e scoprire il centro della città, intrecciando storia, fede e quotidianità. Il rientro in serata ha chiuso un fine settimana ricco, concluso con la stanchezza buona di chi ha camminato tanto, dentro e fuori.

Un pellegrinaggio che ha lasciato il segno: nei sorrisi, nelle amicizie nate o rafforzate, nella consapevolezza che camminare insieme – anche senza schermi – è ancora possibile. E, soprattutto, necessario.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!