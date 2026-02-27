I dolci della Croce Bianca

Tornano i dolci pasquali: un gesto che sostiene il territorio. Il sostegno dell’associazione dipende in larga parte dalla generosità della comunità.

In vista della Pasqua, la Croce Bianca Milano – Sezione di Magenta rinnova una tradizione che unisce bontà e solidarietà: tornano le uova di cioccolato (al latte o fondente) e le colombe artigianali a sostegno delle attività dell’associazione.

Un’iniziativa benefica che permette a cittadini e famiglie di festeggiare con un prodotto di qualità e, allo stesso tempo, contribuire concretamente al lavoro quotidiano dei volontari sul territorio.

La Croce Bianca Milano – Sezione di Magenta è un’associazione volontaria di pronto soccorso e assistenza pubblica, attiva da oltre trent’anni nel nostro territorio. I volontari, supportati da personale qualificato e da ambulanze attrezzate, garantiscono servizi fondamentali come interventi di emergenza-urgenza in convenzione con il 118, trasporti sanitari assistiti per persone anziane, disabili o bisognose di accompagnamento a visite ed esami, assistenza sanitaria a eventi sportivi e manifestazioni pubbliche e formazione per cittadini, scuole e operatori su temi di primo soccorso e gestione delle emergenze.

Il sostegno dell’associazione dipende in larga parte dalla generosità della comunità: iniziative come la vendita dei dolci pasquali contribuiscono a mantenere i servizi attivi e a migliorare la qualità dell’assistenza offerta.

Per la Pasqua 2026 sarà possibile scegliere tra colombe artigianali e uova di cioccolato al latte o fondente. Entrambi i prodotti sono disponibili con un’oblazione minima di 12€.

Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere le attività quotidiane dell’associazione sul territorio.

Le prenotazioni sono aperte e possono essere fatte via whatsapp al numero 02 97299043 (si consiglia di prenotare con anticipo per assicurarsi la disponibilità dei prodotti).

Sarà possibile ritirare i dolci presso la sede in via Trieste 62/64 a Magenta nei seguenti giorni:

• Weekend 21-22 marzo

• Weekend 28-29 marzo

• Sabato 4 aprile

È inoltre prevista la consegna a domicilio gratuita nei comuni del Magentino nella mattinata di sabato 28 marzo.

Scegliere i dolci pasquali della Croce Bianca Magenta significa trasformare un acquisto in un aiuto concreto per la comunità. Un gesto semplice, che contribuisce a sostenere chi ogni giorno è al servizio dei cittadini.

