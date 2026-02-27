Giornata di formazione per le Polizie locali

Sono arrivati da diversi comandi del territorio e delle vicine provincie. Più di 70 operatori di Polizia locale che si sono ritrovati in sala vetrate a turbigo per la giornata di formazione, organizzata dal comando unico di Polizia Locale di Vanzaghello e Turbigo, in collaborazione con SIAK Sistemi S.r.l.

Sono arrivati da diversi comandi del territorio e delle vicine provincie. Più di 70 operatori di Polizia locale che si sono ritrovati in sala vetrate a turbigo per la giornata di formazione, organizzata dal comando unico di Polizia Locale di Vanzaghello e Turbigo, in collaborazione con SIAK Sistemi S.r.l. Un importante momento per aggiornarsi, confrontarsi e accrescere ulteriormente le competenze ogni qualvolta ci si trova in strada per svolgere servizi di controllo e attività e durante il lavoro quotidiano anche in ufficio. Durante il corso ci si è soffermati, infatti, sull’impianto tachigrafico digitale e sui controlli su strada.

