Tram deraglia a Milano: un morto e diversi feriti

Il mezzo della linea 9 finisce contro una vetrina. Imponente l’intervento dei soccorsi nel cuore di Milano.

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Milano, dove un tram della linea 9 è uscito dai binari in via Vittorio Veneto, andando a impattare contro la vetrina di un esercizio commerciale. L’incidente è avvenuto mentre il convoglio era diretto verso Porta Genova. Le cause del deragliamento sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Sul posto è scattato immediatamente un massiccio intervento dei soccorsi. Dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di via Messina sono partiti cinque mezzi per un totale di 25 operatori, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nell’estrazione dei passeggeri coinvolti. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’impatto, in un contesto reso complesso dalla posizione del mezzo e dai danni riportati dalla struttura colpita.

Il bilancio, purtroppo, è grave. Si registra una vittima, un uomo, oltre a un ferito in codice rosso, sei persone in codice giallo e trentadue in codice verde. In un primo momento si temeva la presenza di ulteriori persone sotto il convoglio, ma le verifiche successive hanno escluso questa eventualità.

Nel tardo pomeriggio le squadre di emergenza hanno completato le operazioni di estricazione e bonifica, mentre la zona è rimasta transennata per consentire i rilievi tecnici e gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza del trasporto pubblico e che ha profondamente scosso residenti e passanti in una delle vie centrali della città.

