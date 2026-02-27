meteo-top

Gli spazi del Museo delle Acque tornano al Comune

Con una nota congiunta il Comune di Castano Primo e il Consorzio del Villoresi comunicano di aver positivamente risolto una questione aperta da molto tempo.
Castano - Il sindaco Colombo e il presidente Rota

Con una nota congiunta il Comune di Castano Primo e il Consorzio del Villoresi comunicano di aver positivamente risolto una questione aperta da molto tempo. Con lo spostamento del Museo ed Emeroteca delle Acque il Consorzio ha individuato una riduzione di costi, nell’ottica di un’attività di efficientamento e di gestione oculata delle risorse, mentre il Comune ha recuperato spazi in cui poter immaginare di attivare nuovi servizi o sviluppare attività a favore dei cittadini. Il sindaco Roberto Colombo e il presidente Alessandro Rota esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, per la reciproca conoscenza approfondita in questo frangente e per le nuove collaborazioni che sicuramente potranno prendere avvio da questa ritrovata sintonia e comunità d’intenti. Un altro nodo aperto ormai da diversi anni e che è stato sciolto grazie all'intervento e al lavoro dell'Amministrazione comunale.

