A marzo negli spazi di RhoFiera torna 'Fa' la cosa giusta': lo scorso anno sono state 550 le aziende e le associazioni presenti nelle aree tematiche.

Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)” è il filo rosso della 22esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 a Fiera Milano Rho.

Ingresso gratuito e un’area espositiva che copre 30mila mq: la prima fase di iscrizioni per gli espositori si è chiusa con un aumento del 23 per cento. Punta quindi a nuovi record Fa’ la cosa giusta!, che nel 2025 ha avuto 52 mila visitatori. Le iscrizioni per gli espositori sono aperte fino al 20 febbraio.

Fa’ la cosa giusta! è nata da un’idea ed è organizzata da Terre di mezzo Editore oltre che da Insieme nelle Terre di mezzo Odv. Lo scorso anno sono state 550 le aziende e le associazioni presenti nelle aree tematiche dedicate all’abitare sostenibile, al cibo e alla sana alimentazione, alla cultura e partecipazione attiva, alla cosmesi naturale e biologica, alla moda etica, ai prodotti e servizi per famiglie e bambini. https://www.falacosagiusta.org/catalogo-espositori/

All’interno della fiera, uno spazio crescente è dedicato al turismo sostenibile, in particolare con l’area della Fiera dei Grandi Cammini che, con i suoi 100 appuntamenti culturali e la presenza di tutte le associazioni del settore e di quasi tutte le Regioni italiane, rappresenta l’appuntamento nazionale più importante. Dopo il film “Buen Camino” di Checco Zalone che ha riempito le sale, ci si aspetta un boom di interesse anche per i Cammini e i grandi trek italiani. In fiera uno spazio speciale è dedicato al Cammino di Santiago di Compostela per tutti coloro che vogliono sapere che cos’è e come percorrerlo.

Ad arricchire l’offerta degli stand - dove i visitatori possono scoprire le buone pratiche e acquistare i prodotti proposti da aziende, associazioni, enti e gruppi di cittadini - si conferma anche il ricco programma culturale composto da centinaia di incontri e attività a cura di esperti, organizzati nelle “piazze”, aree interne di condivisione a cui tutti possono accedere. Il programma culturale è in continuo aggiornamento: https://www.falacosagiusta.org/la-fiera/programma-culturale/

Aperte le iscrizioni anche a “SFIDE - La scuola di tutti”, l’evento all’interno di Fa’ la cosa giusta! dedicato al mondo della scuola e organizzato da Terre di mezzo Editore in collaborazione con Edizioni Erickson e MCE (Movimento di Cooperazione Educativa). “Orientarci nella complessità” è il titolo di questa edizione 2026 che propone 100 incontri di formazione certificata - rivolti a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti, famiglie e chiunque sia interessato al mondo dell’educazione - per interrogarsi sugli spazi di libertà e autonomia che i docenti dovranno abitare il prossimo anno scolastico, quando entreranno in vigore le Nuove Indicazioni Nazionali. Tra gli esperti presenti: Antonio Pellai, Barbara Tamborini, Pierdomenico Baccalario, Christian Raimo, Daniele Aristarco, Espérance Hakuzwimana, Amir Issaa, Chiara Faggiolani, Irene Biemmi, Giuseppe Burgio, Michele Arena, Marco Guastavigna e tante altre voci del pensiero critico del panorama educativo italiano. https://www.sfide-lascuoladitutti.it/programma/

Per partecipare agli eventi di SFIDE è necessario iscriversi e acquistare il biglietto sul sito: https://www.sfide-lascuoladitutti.it/

