I rifiuti per 'Ferragosto'

In alcuni comuni le raccolte saranno anticipate, in altri posticipate: ecco la gestione nei paesi seguiti da AEMME.

Ferragosto è alle porte e, come ogni anno, in tale giornata tutti i servizi d’Igiene Urbana, raccolta rifiuti e gestione delle piattaforme ecologiche saranno sospesi. In alcuni comuni le raccolte saranno anticipate, in altri posticipate: per evitare, dunque, che sacchi e bidoni invadano strade e marciapiedi, con tutti i rischi legati alla salute pubblica che si creano, complice il caldo, è molto importante che nessuno esponga i rifiuti la sera del 14 agosto, proprio perché il 15 non sono in programma servizi di raccolta.

A Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago, Rescaldina e Castellanza, le raccolte previste per la giornata di giovedì 15 agosto saranno posticipate a venerdì 16 agosto, giornata in cui si raccoglieranno anche i rifiuti del venerdì. I cittadini di tali comuni sono, pertanto, pregati di esporre sacchi e bidoni non prima della serata di giovedì 15.

A Buscate la raccolta di plastica e umido prevista per la giornata di giovedì 15 sarà anticipata a mercoledì 14, così come a Villa Cortese succederà per la raccolta di plastica, carta e umido. I cittadini di questi due comuni sono pertanto pregati di esporre i rifiuti la sera di martedì 13 agosto.

Nessuna variazione per i cittadini di Dairago e di Turbigo, in quanto in tali Comuni il giovedì non sono previsti servizi di raccolta.

A Magenta il giorno di Ferragosto tutti i servizi saranno sospesi. Le raccolte di umido, vetro, carta, plastica e rifiuti indifferenziati saranno anticipate a mercoledì 14 agosto, pertanto i cittadini dovranno esporre martedì sera le tipologie di rifiuto che, di norma, sono abituati ad esporre il mercoledì. Per via della fiera di San Rocco, che si svolgerà come ogni anno a Magenta il giorno 16 agosto, i cittadini sono invitati ad esporre i rifiuti del venerdì tassativamente entro le ore 5 della stessa mattina, altrimenti non sarà garantito loro il ritiro.

Si anticipa a mercoledì 14 agosto anche la raccolta sul territorio del Comune di Cuggiono: anche per questi cittadini vale, dunque, la regola di esporre l’umido e la carta la sera di martedì 13 agosto.

A Boffalora sopra Ticino, invece, la raccolta prevista giovedì 15 sarà posticipata a venerdì 16 agosto. I cittadini dovranno, pertanto, esporre i rifiuti (umido e plastica), la sera di Ferragosto, non prima. Lo stesso dovranno fare i cittadini che risiedono sul territorio di Robecchetto con Induno con l’umido, il vetro e la carta e quelli che risiedono ad Ossona, che dovranno esporre umido, carta e plastica la sera di giovedì 15, affinché gli operatori li possano raccogliere la mattina successiva, venerdì 16 agosto.

Anche a Cornaredo nessun servizio di raccolta giovedì 15 agosto: la raccolta dell’umido prevista per quel giorno sarà recuperata lunedì 19 agosto, mentre quella dei rifiuti indifferenziati slitterà al giovedì 22 agosto.

Anche gli operatori in servizio su Gallarate rispetteranno la festività del 15 agosto. La raccolta dei rifiuti organici slitterà a salato 17 agosto, quella dei rifiuti indifferenziati a lunedì 19 agosto, mentre per la plastica e il vetro il servizio di raccolta è previsto giovedì 22 agosto.

Si ricorda che, nella giornata di Ferragosto, le piattaforme e gli ecocentri di tutti i Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente saranno chiusi. Sarà festa anche per gli operatori del Numero Verde, che torneranno regolarmente in servizio venerdì 16 agosto.

