Ossona: 180mila euro per la mensa

Il progetto prevede un ampio pacchetto di lavori. Si partirà dal rifacimento completo della copertura della mensa, con impermeabilizzazione e sostituzione delle lattonerie.

Un intervento atteso e strategico per il futuro degli studenti di Ossona sta per diventare realtà. Regione Lombardia ha stanziato 180mila euro per la riqualificazione architettonica, funzionale e la messa in sicurezza della mensa scolastica del paese. Il finanziamento, ottenuto grazie a un emendamento della consigliera regionale della Lega Silvia Scurati, permetterà di trasformare lo spazio in un ambiente moderno, sicuro ed efficiente.

«Questo intervento – sottolinea il sindaco Giovanni Venegoni – è la dimostrazione concreta dell’attenzione che Regione Lombardia dedica alla qualità dell’edilizia scolastica e al benessere degli studenti. La scuola deve essere un luogo sicuro, accogliente e all’avanguardia.»

Il progetto prevede un ampio pacchetto di lavori. Si partirà dal rifacimento completo della copertura della mensa, con impermeabilizzazione e sostituzione delle lattonerie, per poi intervenire sul ripristino dei solai danneggiati dalle infiltrazioni. Sul fronte energetico e impiantistico è prevista la sostituzione della vecchia caldaia con un sistema ibrido (caldaia e pompa di calore), l’installazione di nuovi quadri elettrici, un sistema di addolcimento dell’acqua, circolatori a inverter per ridurre i consumi e un telecontrollo remoto per la gestione automatizzata. Saranno inoltre sostituite le Unità di Trattamento Aria ormai obsolete.

Con questi interventi la mensa non solo sarà più sicura, ma anche più sostenibile, in linea con le normative vigenti e con un occhio di riguardo all’efficienza energetica. Un investimento che guarda al futuro e che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, assicurando a ogni studente il diritto di usufruire di spazi scolastici dignitosi e funzionali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!