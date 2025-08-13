Tre giorni di musica, gusto e divertimento: a Bogliaco arriva il “Music Festival & Street Food”

Per tre giorni, il pittoresco borgo affacciato sul Garda si trasformerà in un punto d’incontro per buongustai e appassionati di musica.

Bogliaco di Gargnano si prepara a vivere un Ferragosto all’insegna dei sapori dal mondo e della musica dal vivo. Dal 14 al 16 agosto 2025, Piazza Nazario Sauro ospiterà il Music Festival & Street Food, una kermesse che unisce gastronomia internazionale, birra artigianale e concerti serali, il tutto a ingresso libero.

Per tre giorni, il pittoresco borgo affacciato sul Garda si trasformerà in un punto d’incontro per buongustai e appassionati di musica. L’area sarà attrezzata con tavoli e sedie sotto una copertura, così da garantire il massimo comfort anche in caso di maltempo. Sabato e domenica gli stand apriranno anche a pranzo, mentre in tutte le giornate la festa prenderà vita dalle 17.00 fino a mezzanotte.

Il programma musicale promette di far cantare e ballare il pubblico:

- Giovedì 14 agosto: i Tormentoni porteranno in scena le hit estive italiane più amate.

- Venerdì 15 agosto: sarà la volta della Jolly Roger Band, con un repertorio energico e coinvolgente.

- Sabato 16 agosto: chiusura col botto grazie a Liga Vasco, tributo che metterà a confronto i più grandi successi di Ligabue e Vasco Rossi.

Non mancheranno momenti di animazione per adulti e bambini, per un’atmosfera davvero a misura di famiglia. L’evento è patrocinato dal Comune di Gargnano e vede la partecipazione dei migliori operatori di street food, pronti a deliziare i visitatori con piatti nazionali e internazionali, accompagnati da birre artigianali selezionate.

Tre serate per gustare, ascoltare, divertirsi e vivere insieme il clima di festa del Garda. Un appuntamento da segnare in agenda.

