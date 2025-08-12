Gita ciclo-culturale in e-bike!

L’itinerario, pensato per unire cultura, sport e turismo sostenibile, condurrà i partecipanti lungo un percorso costellato da ville storiche. Iscrizioni entro il 3 settembre.

Un pomeriggio all’insegna della scoperta, tra pedalate dolci e tesori d’arte: è la proposta della Biblioteca Comunale di Inveruno, che per sabato 6 settembre 2025 organizza, in collaborazione con E-Bike Travel Ticino, un’uscita in bicicletta elettrica da Bereguardo a Pavia.

L’itinerario, pensato per unire cultura, sport e turismo sostenibile, condurrà i partecipanti lungo un percorso costellato da ville storiche visibili dall’esterno, fino a raggiungere due gioielli del patrimonio pavese: la chiesa di San Lanfranco e la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, custode della tomba di Sant’Agostino.

La partenza è prevista alle 13.30 da Inveruno con trasferimento in pullman fino a Bereguardo, dove inizierà la pedalata. Il rientro è programmato in serata. La quota di partecipazione, fissata in 35 euro, comprende il viaggio in bus andata e ritorno, il noleggio della e-bike e del casco, l’assicurazione, la presenza di un accompagnatore e il servizio di guida turistica.

L’iniziativa è aperta a tutti dai 14 anni in su, con un minimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni si raccolgono in Biblioteca fino a mercoledì 3 settembre.

Un’occasione ideale per vivere una giornata a ritmo lento, respirando storia e natura, con il comfort della pedalata assistita.

