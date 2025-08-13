Il Monferrato... a Finale Ligure

La rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Una delle novità della 10ª edizione di MONFERRATO ON STEGE, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria, è la nascita NORD OVEST CULTURA, il progetto che si pone l’obiettivo di valorizzare e divulgare un gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria.

NORD OVEST CULTURA si basa sull’attività condivisa tra la rassegna MONFERRATO ON STAGE e il festival del Ponente ligure PONENTE VIBES creato dai Comuni di Loano (Savona), Pietra Ligure (Savona) e Finale Ligure (Savona).

Volta a superare i confini regionali, la joint venture tra Piemonte e Liguria ha come fine, oltre a comunicare i due festival in modo sinergico, dar corso ad un vero e proprio percorso di contaminazione in tema di storia, enogastronomia e cultura territoriale di una parte dell’Italia che si identifica in un popolo con un’unica origine ma diviso dagli Appennini e dalle Alpi Marittime, un ostacolo orografico da superare insieme. L’identità popolare si è infatti generata sulla diversità culturale derivata dalle terre rispettivamente abitate, mantenendo però ben saldi i rapporti di una cultura popolare e rurale, ricchissima di storia legata allo scambio per la sopravvivenza delle comunità.

Il progetto vuole coinvolgere le comunità locali accrescendo il senso di identità territoriale, indipendentemente dai confini, evidenziando così l’importanza di consuetudini, storie locali e tradizioni, fornendo occasioni di condivisione e co-progettazione e creando momenti artistici condivisi finalizzati a favorire lo scambio culturale e rafforzare l’identità comune anche oltre i confini amministrativi.

Il patto sottoscritto da Monferrato On Stage e Ponente Vibes è stato siglato lo scorso 28 giugno a Moncalvo (Asti) dal Sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangeri e il Presidente della Fondazione MOS Cristiano Massaia, in occasione del convegno sul Monferrato.

Il primo evento in cui questa alleanza si è concretizzata è stata la serata di Monferrato On Stage tenutasi lo scorso 27 luglio a Piea (Asti), nell’ambito del festival Kaptura, dove la delegazione del Ponente Vibes (Circolo Ranzi – Pietra Ligure) ha arricchito l’offerta enogastronomica proponendo alcuni piatti liguri, come la cima alla ligure e le trofie al pesto, a cui sono stati abbinati i vini liguri, tra cui il Vermentino. Il pubblico di Monferrato On Stage ha assaporato con entusiasmo le tipicità liguri incarnando esattamente il principio di scambio e ricerca di NORD OVEST CULTURA.

Al termine della serata PAOLO REMBADO, Presidente del Circolo di Ranzi, ha commentato: «Ciò che mi ha sorpreso è stato portare in terra di vini i nostri Vermentino e Nostralino e tornare indietro senza neanche una bottiglia».

Giovedì 14 agosto, invece, il Monferrato On Stage sarà ospite del Ponente Vibes a FINALE LIGURE (Savona).

Dalle ore 17.00 il team monferrino, composto da Fondazione MOS, Associazione Produttori Monferrato Exellence, Consorzio del Barbera e Vini del Monferrato, Asti Agricoltura-Confagricoltura, Consorzio di Cocconato Riviera del Monferrato, Enoteca Regionale dell’Albugnano, Monferrato Rural Food (team di cucina di Monferrato On Stage), Vermouth Cocchi e Amaro Bosso, sarà operativo con uno stand in Piazza di Spagna dove il pubblico ligure potrà degustare e acquistare Vini del Monferrato e prodotti monferrini come formaggi, salumi e torta di nocciola.

«Per il Monferrato, per i soggetti rappresentativi ed attivi sul territorio che partecipano attivamente a questa iniziativa è una grande opportunità per portare la nostra identità fuori dai confini localistici ormai superati – dichiara CRISTIANO MASSAIA, Presidente della Fondazione MOS – Lo scambio e la contaminazione, come nella musica, di culture simili ma diverse, sono il vero punto di forza per la crescita dei territori che “devono” allargare le loro vedute per non scomparire. Avere al fianco una fondazione bancaria (Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti), che ha supportato e sostenuto il progetto, e un’organizzazione agricola (Confagricoltura), che nella sua declinazione astigiana e ligure ha patrocinato l’iniziativa unitamente al Consorzio del Barbera e Vini del Monferrato, è motivo di orgoglio e ciò ci stimola a fare il meglio possibile. Un particolare ringraziamento va fatto ai sindaci di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano, che hanno creduto nel progetto Nord Ovest Cultura dimostrando grande visione e coinvolgimento».

«Come Enoteca Regionale dell’Albugnano crediamo profondamente nel valore di progetti come Nord Ovest Cultura, capaci di costruire ponti tra territori attraverso ciò che di più autentico possediamo: vino, cultura e tradizione – afferma DAVIDE GASPERINI, Presidente dell’Enoteca Regionale Albugnano – Il nostro Monferrato ha tanto da raccontare e oggi più che mai è pronto a farsi conoscere oltre i propri confini. Il gemellaggio tra Monferrato e Ponente ligure è un esempio virtuoso di come territori diversi possano dialogare e arricchirsi a vicenda. Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa visione, che unisce l’eccellenza vitivinicola alla cultura del fare insieme. Con Nord Ovest Cultura costruiamo oggi le basi per una nuova visione del turismo e della cultura enogastronomica, fondata sulla collaborazione, sull’incontro e sulla qualità. Il nostro Monferrato, con i suoi vini e la sua autenticità, è fiero di essere protagonista di questo percorso».

«Monferrato Excellence nasce nel 2019, riconoscendo che il nostro territorio ha conservato, come una lunga memoria, caratteri e peculiarità che lo rendono unico – aggiunge DINO BARBERA, Presidente di Monferrato Excellence – L’ultima rivoluzione industriale ci ha scavalcati portandoci via, come le guerre, le migliori generazioni in età di lavoro, ma non è riuscita a cancellare l’agricoltura sana, i prodotti selezionati da secoli di agricoltura di sopravvivenza. La cucina piemontese è per il 90% cucina del Monferrato, ne è testimonianza il fatto che in ogni cittadina, non solo piemontese, vi è la presenza di un ristorante monferrino e che questa terra ha prodotto la gran parte del Barbera d’Asti oltre a Freisa, Bonarda, Ruche’ e non solo i monovitigni. In Monferrato sono poi presenti i geni delle migliori fattrici della Fassona Piemontese. L’orticoltura di collina ha selezionato prodotti, qualità e gusti unici. Presentando e promuovendo queste peculiarità che hanno consentito un paesaggio unico, rappresentativo di queste storie, cercando e promuovendo le geografie minute, le storie locali, i luoghi, i borghi e le architetture rurali, troviamo lo spazio di vita necessario, anche e soprattutto, per le nuove generazioni che hanno la necessità di scommettere per un futuro di qualità. Per questo e per tanto altro, scommettere con i territori vicini e fratelli nella diversità e partire dalle eccellenze per costruire un futuro sano e sostenibile con il Finalese può essere la chiave di volta di un cambiamento».

