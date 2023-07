Maltempo: segnalazioni danni

Regione Lombardia ha avviato le procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo.

Regione Lombardia ha avviato le procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio dell'Altomilanese. Tale procedura non comporta alcuna garanzia o impegno di risarcimento a fronte di danni subiti. Diversi, allora, i Comuni del territorio che si stanno facendo parte attiva appunto in questa raccolta. Più nello specifico, poi, la raccolta dei dati confluirà al Comune di Buscate, incaricato per i Comuni dell'Altomilanese. Per le segnalazioni compilare, quindi, il form all'indirizzo: https://www2.comune.buscate.mi.it/view.php?id=17782. L’invio dovrà avvenire entro il 31 luglio alle 11. Si precisa che l’invio della scheda non vale quale richiesta di risarcimento danni, ma esclusivamente quale informativa ricognitoria di valutazione per permettere a Regione Lombardia di chiedere lo stato di calamità. Si precisa inoltre che l’attivazione dello stato di calamità non comporta necessariamente l’assegnazione di risarcimenti.

